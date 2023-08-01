當｢誠實而不幸｣的人債台高築　如何經濟重生？｜個人破產制度實例

欠債還錢天經地義。長久以來，負債者或多或少需面對來自社會大眾的評判甚至非議，一些破產企業家亦會被扣上「老賴」的帽子。但當一個「誠實」的普通人「不幸」背上累累負債，如何能在平衡債務償還與個人信用的同時，獲得經濟重生？



據內媒《南風窗》報道，2021年5月11日，《深圳個人破產條例》試點施行2個月之後，「85後」男青年梁文錦的個人破產申請獲得法院受理，受理案號01。由此，他成為第一個以自然人身份進入個人破產程序的債務人。自此，個人破產條例開始真正為和梁文錦一樣「誠實而不幸」的債務人，撐起一個足以喘息並重新出發的緩衝空間。



2021年送達給梁文錦的裁定書，他的個人破產重整計劃獲得法院批准。（深圳市中級人民法院）

負債

梁文錦是個技術型工程師。經過多年打拼，2019年，他在深圳創辦了一家科技公司，開發原創專利的藍牙耳機，但生意慘淡。2020年疫情期間，他又開發了一款額溫槍，依然沒有銷路。很快，他的資金無法支撐，創業面臨失敗。為了給員工發工資、維持產品銷售，他只能在多張信用卡、網絡借貸平台頻頻借貸，欠下75萬元（人民幣，下同）債務。

創業失敗後，梁文錦憑藉技術做回了普通上班族。工資待遇不錯，他也一直努力還債。但75萬元的債務、債主的頻頻催債、不停翻滾的利息等都壓得他喘不過氣。一家五口、祖孫三代也只能擠在城中村的一個兩居室裏度日，他感覺被「逼入絕境」。

2021年6月22日，梁文錦個人破產案件第一次債權人會議，表決通過了梁文錦的重整計劃，劉勝軍和紀少燕在管理人席位上。（南風窗）

轉機

2021年3月1日，《深圳經濟特區個人破產條例》（以下簡稱《條例》）施行，明確在深圳經濟特區居住，且參加深圳社會保險連續滿三年的自然人，因生產經營、生活消費導致喪失清償債務能力或者資產不足以清償全部債務的，可以依照條例進行破產清算、重整或者和解。隨後，梁文錦向深圳市中級人民法院遞交了個人破產申請。

在法院受理評估中，是否符合破產申請條件，有一個至關重要的前提是，是否符合「誠實而不幸」的境況。梁文錦的破產管理人劉勝軍、紀少燕介入案件，對債務人進行了全面細緻的誠信審查和核實。經過多次詳盡核查，梁文錦當時負債75萬元，存款僅有7萬元，住房公積金不到5千元，無房產車輛，並持有兩個公司的股權，婚姻狀況穩定，固定稅後工資月收入2.2萬元，多用於還債，完全符合「誠實而不幸」的評定要求。

2023年6月20日，法院向梁文錦送達免債裁定。（深圳市中級人民法院）

還債

申請個人破產，絕不意味著可以不償還債務或減免大部分的債務。受理梁文錦的個人破產案後，重整計劃的焦點，是其最大限度能夠償還多少錢，以及債權人同意免除多少債務。

面對梁文錦當時資產不足以償還所有債務，但沒有喪失償還能力的狀況，破產管理人經過一系列複雜而細緻的評估處理，最終生成一個最大限度公平合理的方案，並在2021年6月22日的第一次債權人會議上，債權人一次性表決通過了梁文錦的破產重整計劃。

根據重整計劃，梁文錦需100%清償債權本金，按月償還債務，債權人按本金比例公平受償，需在3年內執行完畢。同年7月16日，法院通過批准梁文錦的破產重整計劃。此後每月15日，他需償還2.2萬元，妻子的收入歸入豁免財產，保證家庭日常開支。同時，每月需要向破產管理署登記備案，不能有高消費或異常消費記錄。

自法院批准個人破產重整計劃起，梁文錦再也沒接到過無休止的催債電話和無底洞般越滾越多、不知何時才能還清的債務，專心工作賺錢，恢復自己的經濟信用。2023年4月，梁文錦一口氣還了23萬元，重整計劃提前15個月執行完畢。還完債後，梁文錦租了更大的房子，一家人不用再擠在狹小的空間。

6月20日，梁文錦前往法院，領取案號01的法律文書裁定。在過去的21個月中，他清償了67萬元的債務本金，個人破產重整計劃執行完畢，法院最終裁定免除他未清償的債務。自裁定生效之日起，梁文錦在法律意義上獲得了經濟重生，恢復個人信用。這個37歲的男青年，亦是一個家庭的經濟支柱，獲得了「重新開始」的機會。

深圳市破產法庭。（南風窗）

制度

在個人破產制度中，分為清算、重整、和解等處理方式。華商律師事務所高級合夥人胡雋受訪時表示，清算程序對申請人的要求和限制最為嚴格，法院受理也更為謹慎。而在法院執行期間，債務人也始終處在嚴格監管之下，享有的仍是相對的自由。

在製度框架內，債權人更加理性克制，讓渡合理的空間和時間。債務人則需要配合審查，讓渡合理且必要的個人信息、財務信息。與此同時，法院、破產管理署、破產管理人、社會公眾等亦共同介入，將債務糾紛置於多重監管中。

紀少燕表示：「個人破產製度不是保護某一方，它是雙向的。」個人破產製度不是偏頗債務人，無視債權人的利益，恰恰相反，它是讓「借貸收還」回到一個有序且合理的法制軌道上來，並始終尊重債權人的合理權益。債權人申報債權很重要，進入程序之後，不合法行為就會受到約束，它建立起秩序，雙方有了正常溝通對話、化解糾紛的渠道。

2021年7月19日，工作人員將個人破產裁定書送達梁文錦。（深圳市中級人民法院）

溫度

個人破產制度的落地實行，為更多像梁文錦一樣「誠實而不幸」債台高築的普通人，提供了緩衝和喘息的空間。他們中，有的擔保牽連、創業失敗，有的裁員失業、遭遇詐騙、身患重病，他們秉持「誠實」原則，卻「不幸」背負累累負債。

截至2023年7月6日，深圳破產事務管理署完成了147批次、對1801人的申請前輔導。深圳中院共收到個人破產申請1635件，已立案審查411件，裁定受理破產申請117件。

中國政法大學教授、破產法與企業重組研究中心主任李曙光，多年來致力於研究破產製度的立法設計與完善。他表示，社會上有很多污名化破產的聲音，將破產看做「不吉利」的事，「很多人不了解，破產法是市場經濟的衍生物，是市場經濟最深刻的遊戲規則。市場經濟有三大鐵律：價高者得、公平競爭、優勝劣汰，它的內核就是信用。」

李曙光強調，破產法讓喪失信用的企業、個人能夠推出市場，是市場經濟「最重要的基礎性制度」，「沒有它，資源難以得到有效配置，社會難以良性運轉。」在這個意義上，個人破產製度，既是通過債務來讓個人為投資創業的失敗承擔責任，讓債權人審視自己的風控意識，也是幫助誠實而不幸的債務人，爭取生存的空間。