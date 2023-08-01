第二架C919明起投入上海/成都航線商營　東航目標年底擴充至5架

接收半個月後，中國東方航空第二架C919明（2）日將開始投入運營。據東航官網資料，8月2日的「上海虹橋-成都天府」MU9197和MU9198往返航班，將由東航近期接收的第二架C919（飛機註冊號為B-919C）執飛。



目前上述兩個航班在東航官網顯示已經開售。其中，MU9197航班為8時5分從虹橋T2起飛，預計11時10分落地成都天府機場T2。票價方面，該航班經濟艙售價1710元（人民幣，下同）起。MU9198航班為12時40分從成都天府機場T2起飛，預計15時25分落地虹橋T2。票價方面，該航班經濟艙售價1251元起，公務艙4662元起。

今年7月16日，中國東方航空在上海正式接收第二架國產C919大型客機。根據此前計劃，預計今年東航還將引入另外3架C919。東航方面表示，新一架C919飛機的到來，標誌著東航商業運營C919大型客機正在提速。

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C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標准自行研製、具有自主智慧財產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里，根據東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元。

航線運營方面，根據東航的規劃，第二架C919將與首架機「搭檔」，首先投入東航「上海虹橋—成都天府」空中快線，後續將逐步拓展更多航線。而東航更早前曾表示，投入商業載客運營後，C919將出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優質精品航線上。

東航方面此前曾表示，首架C919交付機投入運行後，由於兼顧本場訓練及計劃性維修等原因，所以未必每天都能亮相商業飛行、承運希望探訪的旅客。第二架C919亮相滬蓉快線後，旅客搭乘東航航班體驗國產大飛機將有更多選擇。