吉林男寄38萬元Rolex錶　過程中遺失　順豐：初判為外部人員所為

一隻價值近38萬元（人民幣，下同）的勞力士（Rolex）手錶，日前通過順豐速運（以下簡稱「順豐」），由吉林延吉寄往廣東廣州過程中遺失。

順豐周二（1日）回應指，經過調查初步判定事件為外部人員所為，目前手錶已經找回，相關情況正在進一步調查中。



一隻價值近38萬元人民幣的Rolex手錶，日前通過順豐速運，由吉林延吉寄往廣東廣州過程中遺失。（電商報）

來自延吉的石先生7月22日表示，自己通過順豐郵寄了一款價值近38萬元的Rolex手錶到廣州，惟收件人拆開包裹時卻發現裏面什麼也沒有。

石先生發現後即時聯繫順豐客服，並且查看包括手錶店、順豐門店的閉路電視，惟發現包裝直至寄到廣州時都完好無損，疑似手錶在延吉寄出前就已遺失。

石先生獲得順豐客服回應指，只有順豐內部人員才能接觸到這個包裹，「所以我很確認這是他們內部的人拆箱後拿走了手錶。」

石先生稱，事發後，順豐曾表示由於包裹並未有保價，所以願意賠償1000元，但自己並未同意。「我認為這跟保沒保價沒關係，因為這不是運損或產生破壞之類的情況，現在所有的證據都表明他們這是一個盜竊的行為。」

及至8月1日，順豐發布調查結果指，經相關部門調查，初步判定是外部人員所為，目前手錶已被找回，非順豐收派件快遞員責任，相關情況還在進一步調查中。順豐又稱，公司已將信息告知客戶，同時也就後續事宜與客戶進行妥善協商並達成了一致。

網民點睇：

「不管什麼原因，按合約賠就是了。」

「外部人員怎麼不偷別的件，這麼精准定位到這個38萬的手錶？」

「都發現是外部人員?難道不是點對點接受和取貨?有貓膩。」

「都已經找回了，怎麼還只是初步判定是外部人員所為，是這個人還沒定？」

「不保他也得賠，法律規定的，你覺得物品太貴重承運不起你可以不接，況且你就算保了他也是按比例賠懂了嗎，純粹的按鬧分配，你鬧大他才會賠。」

