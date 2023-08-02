5個月女嬰心臟刺入4cm鋼針　手術成功取出　網民懷疑家中大人所為

陝西西安一名5個月大女嬰，日前突發抽搐和意識障礙，被緊急送院檢查後赫然發現，她的心臟竟被一根長約4厘米的鋼針刺入。



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據「西部決策」報道，西安一名5個月大女嬰，日前因抽搐和意識障礙，被送往西安市兒童醫院。通過超聲波檢查發現，女嬰的心臟竟被一根鋼針刺入。

醫生介紹指，針的一端位於賁門胃管旁，另外一端已經刺入了左心室，情況比較危險，並且女嬰已經出現心包積液，「如果針沒有及時取出的話，可能會危及生命。」

隨後，西安市兒童醫院多科室聯手為女嬰進行手術，最終成功取出一根長約4厘米的鋼針。醫生表示，手術過程比較較順利，女嬰術後正在深切治療部進行進一步康復治療。

醫生稱，女嬰家長並不知道鋼針是如何進入女嬰體內，推測有兩種可能，包括女嬰誤吞鋼針，鋼針刺入胃壁然後刺入左心室；另一種情況是女嬰玩耍時鋼針通過體外不小心扎入體內。

網民點睇：

「還好有驚無險，願早日康復。」

「看着小小的寶寶躺在那裏感覺好心疼。」

「就是大人扎的，又不是沒有過前文。」

「五個月的寶寶是沒有辦法抓住繡花針的，更不要說吞下去了，嘴巴都沒針大。」

「不就是有人想害死女孩子，做法嚇得她的魂魄不敢再來投胎。這種事不是第一次了。」

「有一種可能是孩子誤吞了繡花針，然後繡花針穿過胃壁，最終刺入左心室。第二種可能是孩子在體外玩耍時，不小心被繡花針紮傷，繡花針隨後進入體內。」

