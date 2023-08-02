內地男幫友買0.1克毒品　獲利50元跑腿費　獲刑8個月並處4000罰金

中國對毒品違法犯罪一貫採取「零容忍」態度，堅決打擊。據內媒《九派新聞》報道，湖南有男子幫朋友買了0.1克毒品，獲利50元跑腿費，又同朋友一起吸食。最終，該男子被判處有期徒刑8個月，並處罰金4000元（人民幣，下同）。



報道稱，法院經審理查明，吸毒人員陶某聯繫李某，要求他幫忙購買100元的毒品海洛因。李某答應後，陶某通過微信向李某轉賬150元，其中50元作為跑腿費。

隨後，二人一同至另一供毒人員劉某家外，李某獨自前往劉某家中，購買毒品。隨後，李某和陶某共同吸食了海洛因。李某經警方電話通知後，主動投案。

內地男幫友買0.1克毒品，獲利50元跑腿費，還與朋友一起吸食。（資料圖片）

經法院查明，李某在檢察院審查起訴階段自願簽署了認罪認罰具結書。綜合李某具有犯罪前科等犯罪情節，法院以販賣毒品罪判處李某有期徒刑八個月，並處罰金人民幣四千元。

法官提醒，吸食毒品嚴重危害身心健康，毒品犯罪更會禍及家庭且危害社會。中國對毒品違法犯罪始終保持「零容忍」態度，不要抱著「只買了一點點應該不會受處罰」的僥倖心理。中國《刑法》明確規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，均應予以刑事處罰。