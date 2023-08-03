5千元買Gucci T恤竟多次甩色　客服荒謬回應激嬲事主

大陸浙江杭州一名男子，在Gucci專櫃花費4400元人民幣（約4800港元）買了一件男款T-Shirt，沒想到穿了兩天後，用清水清洗卻發現袖子出現褪色，讓他感到不可置信。



根據男子描述，他在杭州大廈購物城的Gucci專櫃購買了男士T恤，下水後發現袖口邊沿綠色部分變淡，而一旁的白色部分卻染上了少許綠色。

男子講述Gucci T恤褪色狀況及客服怎樣回應：（按圖了解）

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隨後，男子將衣服拿回去專櫃進行修復，20天後收到專櫃寄回修好的衣服並表示不會再出現褪色情況，不料他又下水洗了一次，發現衣服仍然褪色。

面對這樣的情況，男子致電客服卻得到回應稱「我們建議送到專業的乾洗店，不建議顧客自己清洗」。

得到這樣的回答，讓男子相當不能接受，他認為自己已經買過好多次Gucci的衣服，清洗也沒出現褪色的問題，因此要求Gucci必須退換這件T-Shirt，目前Gucci回應，會再和顧客及門市進行溝通，協助處理。

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