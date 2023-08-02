大雨想進園區躲避　職員拒絕稱要下班　遊客嬲爆：老人孩子怎麼辦

貴州貴陽日前下大雨，不少遊客全身淋濕，其中還有許多老人和孩子，於是想先進一處古蹟景點避雨，卻遭到工作人員以即將下班為由拒絕，讓遊客們相當不滿，雙方因此發生爭執，在聽到工作人員勸說要換位思考後，更是瞬間引爆遊客們的怒火，怒斥對方「你站在外面來試試！」



面對這種突發情況，實在是很考園區怎去應對：（按圖了解）

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據《九派新聞》報道，從遊客錄的影片可以看到，雨勢很大，不少人擠在一起，最外圍的人還撐着雨傘，想進入甲秀樓景區暫避，但被門內的工作人員拒絕，面對遊客質問「這麼大的雨，妳把人清到哪裏去」，她態度強硬表示，「我們關門下班了，我怎麼知道（遊客）怎麼辦」。

這名遊客氣憤表示，只是想讓老人和小孩進去避雨，年輕人沒關係，但被工作人員勸說要換位思考，「換位思考？你站在外面來試試！你只是晚下班幾分鐘，但是老人孩子怎麼辦，小孩都被淋的全身濕透。」

影片在網絡上引發討論，有些人認為景區的格局太小，服務太不人性化，另一部分人則支持景區準時下班的做法。事後景區的工作人員出面致歉，帶給遊客不好的旅遊體驗，之後會向長官反映此事。

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