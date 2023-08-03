00後青年不吃早餐竟確診直腸癌晚期？ 一文睇清成因及預防方法
九成以上的大腸癌患者均是50歲後發病，但近年有年輕化趨勢，愈來愈多年輕人患上大腸癌。
現年23歲、來自浙江杭州的男子小佳（化名），近日確診直腸癌晚期。醫生介紹，近年輕人患病的案例不少，大多都與不良生活習慣有關。
3個月前，小佳屁股突然有種墜痛感，且大便帶血。他到醫院做腸鏡檢查後，醫生發現小佳的病理結果符合「直腸腺癌肝轉移」，考慮為腫瘤晚期。
由於小佳直腸腫瘤體積大、接近肛門，且向直腸外侵犯伴有淋巴結轉移，已經發展到局部晚期階段，腫瘤病灶難以徹底切除，無法保證保肛，暫不能施手術。
醫生利用綜合治療措施，將不可手術的結直腸癌轉化為可手術，經過綜合治療，小佳原本5厘米的直腸腫瘤幾乎消失，肝臟腫瘤也縮小，腫瘤退縮程度完全滿足手術要求，為保留器官提供充足條件。
醫生介紹，小佳並無直腸癌家族史，但他到杭州工作後幾乎不吃早餐，三天兩頭就和好友吃火鍋，下午茶必點炸雞及各種甜味飲品，最終誘發直腸癌。
在不少研究中，果蔬、粗雜糧中的膳食纖維，可以幫助降低患結直腸癌的風險。除了與飲食有關，久坐辦公的人患腸癌的風險亦會增加約44%，而吸煙者患癌症的風險比不吸煙者高得多，其中就包括結直腸癌。
結直腸癌最易被發現？
一般而言，結直腸癌發現時已是中晚期，因此改善生活習慣、定期做腸鏡等健康檢查至關重要。值得一提的是，結直腸癌是最容易在早期被篩查出的癌症之一，早期結直腸癌的治療效果極佳。
同樣是做內鏡篩查，要想早期發現胃癌、食管癌，對醫生技術的要求較高；而大腸癌絕大部分是息肉演變，在腸鏡下容易被發現，在檢查時可同時切除。
臨床統計表明，約80%至90%的結直腸癌是由息肉轉變過來的，病情進展約需經歷5至15年。與病情進展迅速的肝癌、胰腺癌、肺癌等相比，結直腸癌生長緩慢，但病情進展緩慢也令患者爭到更多時間治療。
雖然結直腸癌易被發現，但早期因無症狀，或症狀不明顯，僅感輕度消化不良、腹脹等，且很多人沒有主動篩查的意識，大多是出現相關症狀後才就醫，因此有近半患者均是中晚期才確診，導致錯過最佳治療時間。
篩查：腸鏡是診斷腸癌的金標準
醫生會利用腸鏡觀察腸道的各種變化，包括腫瘤、息肉、潰瘍、出血等。醫生提醒，國內平均發病年齡為59歲，建議針對結直腸癌的篩查前移到45歲，有條件的可提前到40歲。
除了有大腸癌家族史的直系親屬、有家族性腺瘤性息肉病（FAP）和遺傳性非息肉病性結直腸癌（HNPCC）家族史的20歲以上直系親屬外，大腸腺瘤性息肉治療後的人群，長期患有潰瘍性結腸炎的患者，大腸癌手術後的人群也需做腸鏡篩查。
同時，有兩週肛腸症狀的人群，即大便習慣改變，出現便秘、腹瀉等；大便形狀改變；大便性質改變，出現便血、黏液便等；腹部固定部位疼痛的人士，也建議做腸鏡篩查。
對於無相關症狀、無家族史的人士，若第一次腸鏡沒有發現特殊情況，一般可在5年後做第二次腸鏡，期間可通過直腸指檢、糞便隱血檢查幫助篩查。
醫生表示，中國的結直腸癌病例中約70%是直腸癌，當中約70%是低位直腸癌，即有接近50%的大腸癌可以通過直腸指診摸得到。另外，大便潛血檢查是一種方便有效的初篩方式，若結果持續呈陽性，受檢者可能有消化道潰瘍出血、消化道惡性腫瘤等。
醫生指出，若出現血便、粘液便、大便次數增多、肛門下墜、便不盡感、肛門痛等疑似症狀，建議到醫院接受直腸指診和糞便潛血檢查。若出現兩項以上症狀或症狀持續時間較長，則建議到醫院接受腸鏡檢查。
醫生提醒，最簡單預防結直腸癌的方法，是通過改善生活習慣來降低其發生概率，譬如保持良好作息習慣，適量運動，保持樂觀愉悅心情，少熬夜；保持良好的飲食習慣，要規律飲食，少鹽、少辛辣刺激，少吃醃製品，戒煙戒酒；遠離嚴重污染地區和避免職業暴露等。