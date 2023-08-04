結婚當日就出軌？新郎拍婚照竟與新娘弟弟拖手　追問才知爆笑真相

一張婚禮合照竟引發了網民們的熱議！原來是大陸河南一鄧姓女子近日剛完婚，在翻看結婚現場照片時，發現自己的老公和「第三者」十指緊扣，讓她忍不住把照片分享到網絡上與網民分享，她也自嘲自己「反倒像個局外人」。



拍攝婚照時，新郎竟與新娘的弟弟十指緊扣？（按圖了解）

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據陸媒《快科技》報道，鄧女8月1日在翻看結婚現場的照片時，意外發現令人捧腹的畫面，照片中老公竟然不是與身為新娘的自己，而是與新娘的弟弟十指緊扣。這畫面引發網民的熱議，不少網民紛紛調侃，「這才是真愛啊」、「估計是第一次拍結婚照有點緊張吧，但真的是笑死了」。

隨後，鄧女表示，弟弟向她解釋當時是婚禮司儀要他跟新郎牽手。鄧女聽聞覺得很搞笑，還嘲笑了弟弟。

網民也分享了類似經歷：

．「有次公司組織旅遊，中途拍合照，跟領導（長官）挨着站，當時也是跟領導十指緊扣了，之後才反應過來，瞬間尬死」

．「我是回頭看照片時發現結婚當天與學生手牽手」



也有網民開玩笑表示，新娘、新娘弟弟、新娘媽媽，共用一張臉，基因強大，也許是新郎認錯了？

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