日飲8支可樂！男子3個月狂瘦70斤　突發昏迷緊急送院被確診｢中毒｣

湖北武漢一名33歲男子，鐘愛碳酸飲料，最多時一天可飲8支可樂，他更因此從210斤暴瘦至140斤。近日，他卻因出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀被緊急送院，經檢查後確診為「糖尿病酮症酸中毒昏迷」。



湖北武漢的陳先生，日前因噁心、嘔吐、腹瀉，被緊急送院檢查。入院後，他逐漸出現意識不清、昏迷等症狀。經檢查發現，他的血糖含量已經超過上限，達到無法計量的程度，測血氣分析為酸中毒，最終被診斷為「糖尿病酮症酸中毒昏迷」。

醫院即時為其進行補液、胰島素靜脈泵降糖、糾正電解質紊亂等一系列治療後，陳先生的血糖得到控制，意識狀態亦逐漸恢復清醒。

醫院詢問後發現，陳先生獨愛碳酸飲料，每日都會飲用多支，最多時一天可以飲下8支可樂。他的體重亦因此下降，不過他心中卻竊喜，「難道喝可樂還可以減肥？」隨後的3個月，陳先生暴瘦了70斤，從原本的210斤降至140斤的「標準身材」。

經過治療，陳先生的身體逐漸好轉。雖然他表示，「出院後再也不喝飲料了。」但糖尿病無法根治，將伴他終生。

醫生介紹指，糖尿病酮症酸中毒是一種嚴重的糖尿病急性併發症，如治療不及時，會出現呼吸循環衰竭，甚至危及生命。糖尿病患者若出現頭暈乏力、噁心嘔吐等症狀，應盡早就醫診治。