食火鍋飲凍嘢竟成奪命｢兇手｣　26歲女喉嚨痛就醫到離世僅10分鐘！

內地一名26歲女子吃火鍋後喉嚨疼痛，翌日因疼痛加劇甚至呼吸困難，遂緊急到醫院就醫搶救，惟僅10分鐘後便不幸離世。醫生判斷奪命「兇手」為急性會厭炎，病發原因或與吃火鍋後喝凍飲相關。



內地一名26歲女子吃火鍋後喉嚨疼痛，翌日因疼痛加劇甚至呼吸困難，遂緊急到醫院就醫搶救，惟僅10分鐘後便不幸離世。（微博）

據內媒報道，一名26歲女子近日收工後與朋友一同吃火鍋，聚餐後便出現喉嚨疼痛的症狀，本以為是火鍋過辣導致不適，便未有留意。翌日，女子疼痛症狀加劇，甚至出現呼吸困難，仍未留意的她服用了些消炎藥便去工作。

未料，在工作期間她的情況更加嚴重，出現了憋氣感、畏寒。於是才請假去醫院看病，惟到醫院後她就倒地不起，等不及搶救已心跳驟停、呼吸停止。從就醫到離世僅僅10分鐘的時間。

那麼，究竟是何原因導致一個生命在短時間內死亡？醫生結合女子生前症狀及檢查結果判斷，奪命「兇手」為急性會厭炎。據了解，會厭位於人體氣管上方，舌根的根部。人在說話或呼吸時，會厭向上，使喉腔開放；吞嚥東西時，會厭則向下，蓋住氣管，使食物或水不至於進氣管之內造成嗆咳。

杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科副主任醫師周國文介紹，急性會厭炎是耳鼻喉科急重症之一，主要表現為會厭高度水腫，「嚴重的急性會厭炎，如果沒有及時處理，短短十幾分鐘就足以讓人窒息，帶來致命傷害。」

周國文稱，細菌感染和病毒感染是急性會厭炎最常見的病因，且男女老幼均可能中招。「患者通常以咽痛、喉嚨有異物感前來就醫，經過間接喉鏡等檢查，都出現了會厭水腫。」長者通常因免疫力功能低下而感染，年輕人則更多因作息不規律、熬夜等原因，造成機體免疫力下降，一旦受涼感冒等，容易發生急性會厭炎。

此外，在進食火鍋等高溫、辛辣食物後喝凍飲，亦會刺激黏膜導致會厭水腫。周國文建議，出現急性劇烈咽喉疼痛，尤其是咽喉中心部位的疼痛，吞嚥困難、有異物感甚至呼吸不暢時，一定要立即就醫，以免延誤病情。