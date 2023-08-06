大運會「非遺熱」！外國運動員學書法品茶藝　中國風產品受歡迎

正在四川成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會，有許多來自不同國家和地區的運動員參與。除了運動賽事外，文化交流活動亦增進了青年運動員之間的友誼。漢服、茶具、瓷器、紙扇、中醫、書法等中國傳統文化，吸引了來自世界各地的運動員們。



據《中國日報》報道，在大運會賽場之外，選手們居住的大運村已成為一個文化交流碰撞的「大熔爐」。大運村位於成都大學內，由10棟公寓樓、兩個運動員食堂、醫療中心及代表團服務中心等必要設施組成，「天府文化體驗館」是最受選手歡迎的場地之一。

在文化市集上，參與者可以穿上精緻的漢服，體驗中國傳統化妝、美甲。市集上琳瑯滿目的中國風產品，如茶具、瓷器等深受運動員喜愛。

第31屆世界大學生夏季運動會正在四川成都舉行。（中國日報）

來自土耳其的射箭運動員埃菲·古爾坎·馬拉斯（Efe Gurkan Maras）在博覽會上為母親找到一件完美的禮物：一把漂亮的粉色手繪紙扇。他說：「我母親對粉色和中國物品都情有獨鍾。我相信她會喜歡這把扇子的。我還打算給她買一把紙傘，給她一個驚喜。」

來自阿塞拜疆的21歲乒乓球運動員默罕默德· 安薩里（Mahammad Ansari）對中國結十分感興趣，他表示自己很喜歡這件藝術品，回家後會掛在房間裏。

漢服、茶具、瓷器、紙扇、中醫、書法等中國傳統文化，吸引了來自世界各地的運動員們。（中國日報）

書法、中醫也成體驗亮點。約20名中醫現場為各國運動員提供穴位按摩、拔罐治療等服務，展現中醫在運動醫學領域的特殊優勢。來自澳洲的三名運動員在書法體驗區學習如何用中文書寫自己的名字。在茶藝區，法國裁判員杰羅姆· 杜佩爾（Jerome Dupel ）幾乎每天都來體驗，綠茶和白茶是他最喜歡的品種。

大運會期間，大運村每天有56場非物質文化遺產和傳統文化體驗活動，展示四川省各市州的剪紙、川繡、皮影戲、竹編等代表性項目。大運村執行副村長董成表示，大運村裏的文化交流活動讓來自世界各地的年輕人聚集在一起，相互了解。