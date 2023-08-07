疑喝酒引發爭執　湖南1人跳河自殺同行3人施救　致3人溺斃

8月6日，湖南岳陽市湘陰縣發生一起3女1男溺水事件。據當地今日（7日）通報，事發在6日8時許，因1人跳河自殺，另外3人施救，導致3人溺水身亡，僅1人獲救生還。相關善後處置和調查工作正在進一步進行中。



綜合內媒報道，8月6日，湖南湘陰縣發生一起4人溺水事件。湘陰縣殯儀館的工作人員6日上午表示，他們從八甲橋處接到2女1男三具遺體，均為溺水身亡。

當地街道辦工作人透露，已確認為3死1傷，倖存女子已被送到醫院治療。「他們都是三十多歲的年輕人，聽說都喝了酒，但具體有沒有喝酒還要等警方的鑑定，目前派出所還在調查中。」另外，墜河4人中3人為湖南籍，1人是外省人。

今日，湘陰縣通報事件稱，據初步調查，死者文某（男）系湘陰縣某網吧老闆，死者曾某（女）和李某晶（女）均係網吧員工，被救人員劉某丹（女）也系網吧員工。

6日凌晨5時許，4人吃完宵夜後，老闆文某與曾某發生爭執，李某晶、劉某丹在旁勸導未果。一行4人駕車至八甲橋時，曾某和文某因爭執致車輛停靠，曾某下車跳河自盡，文某等3人均下水救援，從而發生溺水事件。

目前，曾某、李某晶、文某3人均已打撈上岸並確認溺亡。劉某丹獲救上岸，被緊急送往縣人民醫院救治，無生命危險。相關善後處置和調查工作正在進一步進行中。