中央財政共撥5.2億馳援京津冀及東北　北部戰區千人前往舒蘭救災

針對京津冀及東北地區嚴重暴雨洪澇災害，中國財政部及應急管理部今日（6日）再次緊急預撥中央自然災害救災資金，涉款3.5億元人民幣，支持京津冀等地及黑龍江、吉林等7省(市)做好防汛救災工作。

另外，北部戰區亦調撥千人及攜帶各類搜救裝備，分批前往吉林省舒蘭市展開清淤及搜救任務。



據新華社報道，撥款3.5億元將由地方統籌，用於排危除險、應急搶險救援及救助受災群眾，重點做好搜救與轉移安置受災人員、開展次生災害隱患排查、應急整治，以及維修受損民房等。

連同此前已預撥到受災地區的1.7億元資金，中央財政已向有關地區，預撥共5.2億元中央自然災害救災資金。財政部要求各省級財政部門及時下撥資金，切實加強監管，充分發揮效益，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

北部戰區陸軍千人緊急馳援舒蘭

吉林省舒蘭市暴雨降雨量超過歷史極值，據昨晚（5日）通報，汛情已致6人死亡，4名公職人員因搶險救災失聯。目前，吉林舒蘭市的本輪降雨過程已基本結束。

今日下午15時許，北部戰區陸軍第78集團軍某旅首批任務官兵已緊急抵達吉林省舒蘭市抗洪一線，迅即投入救災行動。

據北部戰區消息，聯合作戰指揮中心吉林方向抗洪搶險前進指揮所5日派出後，主動與吉林省防汛抗旱指揮部會商研判、對接任務，專題研究支援舒蘭抗洪搶險救災行動方案，依令指揮陸軍第78集團軍某旅緊急出動1000人，攜各類通用車輛、工程裝備和無人搜救裝備，分批次前往吉林省舒蘭市開原鎮、七里鄉等地執行清淤和搜救任務。