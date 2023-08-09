重慶寺廟祭祀日本邪神？遊客罵工作人員：快拿去燒掉　網民卻不挺

8月8日，有網民在抖音分享有遊客發現重慶一寺廟供奉「日本邪神」，遊客發現後立刻要求廟方工作人員銷毀。



該工作人員解釋稱，是別人拿到廟裡的，在這位遊客的叫囂下，這位工作人員拿著「神像」向外走準備銷毀。影片上傳後，卻引發網民抨擊該遊客「不該對工作人員兇，應該找寺廟負責人」，此外，亦有網民表示，該「日本邪神」其實是日本鐵武士的公仔。



影片可以看到，一位遊客大聲地喝斥稱「這是日本的，你馬上把他弄了，把他取了，你不取我馬上告你們」，後來更大聲地叫著「燒了你把它燒了!你不燒我馬上告你們!必須火燒了！」

影片中的老爺爺疑似是寺廟的工作人員，順從地接受該遊客的指示。8月9日上午，記者聯絡重慶市民族宗教事務委員會，工作人員回應稱，上週六已經處理好了，涉事寺廟在豐都縣廟嘴，但具體怎麼處理的不方便透露，隨後掛斷電話，記者隨後又多次撥打，均無法接通。

對於寺廟出現「日本邪神」一事，有網民呼籲徹查，更有網民提到，南京玄奘寺供奉日本戰犯、上海女子在地鐵車廂內大喊「為日本人點讚」、「中國人噁心」等，批評「為何中國會有這麼多精日的精神病？」亦有網民搜圖發現，遊客稱的日本邪神其實是日本盔甲鐵武士公仔，不少餐廳會擺放其當作裝飾，並非日本邪神。

相關資料顯示，重慶市豐都縣廟嘴，舊稱翠雲廊，位於豐都縣城長江南岸的豐都長江大橋北端約300米處，此處現存有一座比較古老的寺廟，因建築規模較小，房屋破舊，因而常常被人們忽略。

網民點睇：

遊客罵的只是一個處理香火灰的爺爺吧，他不是負責人呀，態度溫和點，對住持該打打該罵罵。

不是，罵人家老人幹嘛呢，還大聲威脅，人家可能只是不懂，你發現就發現，你跳什麼。

嚴查監控，看看到底是誰放的。

邪神應該不是，但把日本武士盔甲供奉在這，絕對沒安好心，建議嚴查。

