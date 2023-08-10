幼稚園女教師出軌學生父親　遭正宮當場捉姦後扯髮遊街示眾

湖南幼稚園女教師疑似出軌學生父親，被「正宮」當場捉姦，並扯頭髮遊街示眾。涉事女教師還被迫在社交平台發文致歉，稱「我臭不要臉，求他老婆原諒。」幼稚園方面回應指，當事人已經辭職，並於事發後報警處理。



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網傳影片顯示，學生母親手扯住女教師頭髮遊街示眾，女教師面部有明顯傷痕，疑似遊街前已遭受暴打。學生母親邊走邊說，「大家看哦，這是小三，我不怕醜的，是他們應該要怕醜。

學生母親還說，「她和我老公在我的新房裏面鬼混，被我抓了現行，她還是老師呢，這是老師屆的敗類恥辱。」期間，女教師企圖掙脫束縛，但未能成功。

網民點睇：

「應該把她老公一塊遊街啊，為什麼只遊一個？」

「雖然老師不對，但家長的處理方式也不對。」

「尋釁滋事，看情節已經達到3年以下的標準了。」

「這種也不太好吧。一個是道德問題，一個感覺涉及到法律問題了。」

「女方有再大的問題，也不能這樣做，這是違法的，你可以收集出軌證據離婚索要財產。但是，你不能強迫第三方遊街，這是違法的。」



涉事女教師被迫在社交平台連續發文致歉。（影片截圖）

其後，涉事女教師更被迫在社交平台連續發文致歉稱，「我是小三，xxx幼兒園老師，住在、恆大xxx，出軌學生爸爸，被他老婆在他們新房抓了現場，我臭不要臉！求他老婆原諒！」、「求大家轉發，以此來唾棄我！」並配上自己的照片。

周三（9日），涉事幼稚園就事件回應稱，該名女教師已經辭職，事發後已報警處理，相關部門正介入調查。