河北千年古寺被淹　官員游水檢查文物受災情況　網民讚：盡心盡責

受暴雨影響，河北爆發洪水災害。8月6日，一條關於「河北開善寺，文物工作者正游泳穿過洪區，去大殿檢查建築受損情況」的影片引發網民關注。

據高碑店文旅局工作人員介紹，影片中游水檢查大殿的男子為當地文保所所長，但文物受淹情況嚴重，大殿被水浸泡，受損情況還在統計，會再發布消息。



男子游泳進入古寺。

影片顯示，一名裸著半身的男子正在被水淹的寺廟裡游向遠處的大殿，男子前方的紅色外牆建築及石碑清晰可見。

據《上游新聞》報道，8月7日，河北高碑店市文化廣電和旅遊局工作人員表示，影片中情況屬實。「影片中的男子是文保所所長，他游進去看了看受淹情況，情況不太好，因為都進水了，大殿也被泡了。具體情況我們還在統計，屆時會發布消息。以後肯定會進行修繕的。」

高碑店市文物部門相關工作人員回應稱，當地很多村的積水有四五米，開善寺也進水了。雖然前期用沙袋圍擋和塑料薄膜加固蓋住，但這次雨太大，具體情況還需等待市裡面抗洪搶險統計結束後，再發布消息。

公開資料顯示，開善寺俗稱「大佛寺」是中國現存八大遼代木構建築之一，擁有上千年曆史，為第四批全國重點文物保護單位。

據新華社2023年4月26日報道，位於河北省高碑店市的全國重點文物保護單位開善寺修繕完畢後，4月25日正式對遊人免費開放。開善寺大殿是中國內地現存為數不多的遼代木構建築之一，在中國古代建築史上具有重要地位。

據《新城縣志》載：「開善古寺唐時所建。」民國時期，營造學社對開善寺進行調査後，斷定開善寺大殿為遼代遺構。1955年，古建築專家祁英濤率隊對開善寺大殿進行詳細勘測後，推斷開善寺大殿的建築年代為遼代（1004~1123年）之間所建。

「文保所長游水進入古寺大殿檢查」的影片在網絡引發網民關注，有網民讚其，「稱職的領導」；也有網民遺憾表示，若千年古建築被毀是重大損失。

網民睇法▼



唉都是不可恢復的文物，本來真古建就很稀少了



所長盡心盡責！但願我佛保佑，古寺毫髮無損！



哎，正好在滯蓄洪區？還是木製建築，泡水更容易損毀了



為這樣的官員點贊



絕對稱職！但是一定要注意安全，這種方式不提倡，如果碰上下水道會被吸進去

