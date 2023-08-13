浙江女孩跳樓身亡　死前疑受刺激｢不跳看不起你｣　起哄者或擔責

近日，浙江金華永康市一棟公寓，一名年齡僅為20歲的女孩跳樓身亡。據網傳影片顯示，女孩站在窗台外時，樓下有人喊話「不跳看不起你，把你抓起來」，隨即女孩從樓上直接倒下墜亡。目前女孩家屬想要追究喊話人的責任。



影片發布者馮先生自稱是死者家屬的朋友，女孩疑似因感情問題想不開，站在6樓窗戶外輕生。目前家屬已報案，死者母親姜女士認為，女兒在起哄者說完兩三秒後便跳樓了，女兒的死與起哄者言論有關。

昨日（12日），死者的另一名親屬稱，已有人員到派出所接受調查。派出所工作人員表示當時民警已經出了警，針對反映現場有起哄者的情況，他們已經記錄，但具體情況不便告知。

上海丁金坤律師表示，雖然起哄者不構成犯罪，但仍可追究其民事責任與行政責任。坐地起哄擾亂社會秩序，有社會危害性，屬於尋釁滋事行為，可被治安處罰。《治安管理處罰法》第26條規定尋釁滋事行為的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。

其次，若起哄與死亡有因果關係，即該起哄被輕生者聽到且起作用，則起哄人主觀上有過錯，客觀上造成後果，須承擔民事侵權。死者的繼承人可以起訴起哄者，要求民事賠償損失，承擔一定比例的死亡賠償金（跳樓者自身是主要責任）。