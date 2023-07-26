天津疑15隻貓墮樓亡　貓屍遍地慘狀惹議　公安：受驚跳樓非人為

綜合內媒報道，近日，網傳天津某住宅樓發生「高空拋貓」事件，有共計15隻貓從16樓墮亡，遍地貓屍，不少住戶受驚，引發關注。當地公安介入調查後表示，該住戶家中本身養了二三十隻貓，因長期不在家委託親屬照料，親屬在委託消防幫忙抓貓時，部分貓咪受驚，從未封的窗戶跳下，不存在人為惡意拋貓。



據悉，事故發生在7月22日晚上8時左右，事故發生地為天津市河北區盛寧家園，有15隻貓咪從16樓墮亡。現場畫面顯示，地面有許多癱倒的貓屍。

天津疑15隻貓墮樓亡，貓屍遍地慘狀惹議。（網絡）

天津市東麗區一動物保護協會一名志願者表示，據其了解，不少住戶表示是「戶主扔貓」，現場有許多住戶罵樓上「別扔了」，但依然有許多貓不斷墜樓。

據悉，事故發生後，當地警方及消防隊員均到場展開工作，事後已安排人員到現場清理貓屍。當地公安表示，事發小區住戶家中有二三十隻貓，因長期不在家委託給親屬照顧，親屬在抓貓時求助消防隊協助，在驅趕抓貓過程中，一些貓咪受到驚嚇從沒有關的廚房窗戶躍下，不存在人為惡意拋貓。

天津市河北區消防救援支隊回應指，他們接警後前往現場協助抓貓，因數量較多位置分散，求助人在往門口驅趕貓時，貓受到驚嚇從窗戶掉下。

網民評論：

十五隻不可能同時跳下去，期間為什麼不關窗戶



不想養貓咪可以送養啊送我也行啊多麼可愛的小貓



養貓不封窗還養二三十隻？



同時跳樓15只未免太誇張



即使消防在也得擔責！高空拋物啊，還十幾次，不知道關窗戶嗎？砸到人算誰的？



這些無辜的生命啊。

