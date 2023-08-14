Tesla禁止入內　湖南岳陽機場停車場：哨兵模式持續監控涉及泄密

近日，有網民發布影片稱，岳陽機場的停車場禁止Tesla入內。8月13日，岳陽機場一名工作人員回應記者稱，確有此事，而且此規定已經實行了一段時間。

另有工作人員表示，有接送乘客需求的Tesla車主可以行駛至機場到達廳或是出發廳外，進行短暫停留。



網傳影片顯示，在停車場出入口處有一塊標示牌，上面印著「岳陽機場」字樣及標識，下方紅字寫著「涉密管制區域，禁止特斯拉（Tesla）入內」。

湖南岳陽機場外「禁止Tesla入內」標識。

據《每日經濟新聞》報道，岳陽機場工作人員昨日上午確認消息稱，該規定已實行一段時間，「據我所知，辦公區的停車場是不能進的，候機樓的停車場也是不能進的。」

岳陽機場另一名工作人員亦表示，機場停車場外設有禁止Tesla駛入的標識，若車主有接送旅客的需求，可將車輛臨時停放在到達廳或出發廳外。

岳陽機場公安接線人員解釋，貼有這樣的標識原因在於，Tesla車輛帶有某種模式，車主離開後會對車身周邊環境進行錄像，「現在很多單位都禁止Tesla入內，機場員工的Tesla也不能進入。」

湖南岳陽機場。（網絡資源圖）

據悉，Tesla車輛帶有的「某種模式」為「哨兵模式」，存有泄密風險。

Tesla官方車主手冊相關介紹，哨兵模式可以通過語音命令或者Tesla手機應用輕鬆開啟。在車輛鎖閉後，哨兵模式會通過前視攝像頭、兩側翼子板攝像頭和後視攝像頭持續監控周圍環境，並根據周圍發生不同類型的潛在威脅而做出對應級別的警報反應。在車內前排USB接口中插入U盤，哨兵模式可以自動保存觸發警報狀態前10分鐘的影片影像。

據悉，在相關版本後，還將會循環保存總文件大小在5G以內的影片影像。

近年來，Tesla由於其車載攝像頭系統在內地多個城市的政府、國家單位遭禁止入內。今年2月，武漢一政務中心停車場便因「可能涉密」不允許Tesla進入。

早在2021年路透社便引述消息人士報道稱，一些中國政府機構的工作人員被告知，不能在政府機構所在地內停放他們的Tesla汽車，原因與擔心Tesla汽車攝像頭的安全性有關。