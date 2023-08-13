中國7000年前智能手機出土？網民睇第一眼即刻爆笑：有雙鏡頭

近日內地一名網民在微博分享仰韶文化的文物「雙乳石鏟」，此文物外表無論形狀、大小都像極了現代的「智能手機」，甚至還有雙鏡頭，讓不少網民都笑說：「誰穿越去過了」。



該網民在微博上曬出照片，並表示這是河南鄭州博物館展出的一個文物「雙乳石鏟」，源自於仰韶文化，距今約已有7000到5000年歷史，用途主要為農業生產的器具。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

根據內媒報道，「雙乳石鏟」上的孔洞可能是用來固定木柄的，但這種方法可能不太穩定，而且石鏟本身相對較厚，顯示當時的打孔技術尚不成熟，而這種石鏟可以挖土、沙、礫石、雪等。

鄭州博物館的講解員海威婷表示，因為石鏟的外觀、孔洞和光滑表面，確實有很多人誤認它為手機或手機殼。

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貼文曝光後，不少網民搞笑直呼「原來是手機啊，我以為是文物」、「誰穿過去了！」、「這真的不是手機殼嗎」、「仔細看上面還寫了手機型號呢！」、「原來7000年前就有雙鏡頭手機了」、「這是哪位穿越的朋友忘記銷毀證據了」。

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