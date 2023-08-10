中國人的魔法學校？浙江道教學院申請人數大破紀錄　難過考研究所

浙江道教學院發佈秋季招生簡章，瞬間引起大量關注登上內地網絡熱搜，該院今年本科專業報名人數將近1300人，比去年增加了近1000人，創歷史最高，錄取人數60名，比例接近21:1，換算成錄取率僅4.7%，比考研究所還難，讓網友忍不住調侃「上山如上岸」！



浙江道教學院被內地網絡稱為「中國人自己的魔法學院」，據公開資料顯示，是經國家宗教事務局批准、由浙江省道教協會主辦的全日制高等宗教院校，開設「道教經義與宮觀管理」本科專業，學制四年，學院位於浙江省台州市天台縣天台山金庭湖畔。

日常活動是比武練劍 點擊放大瀏覽浙江道教學院的相關照片：

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與大多數普通高等院校不同，浙江道教學院不通過高考招生，而是通過報名人參加學校組織的多輪考核來錄取學生。

錄取後，學生們不僅需要學習道教經義和宮觀管理等方面的知識，還需要參加各種實踐活動，如道教禮儀、道教音樂、道教文化等。

道教學院注重的是道教理論素養和專業技能的培養，而不是簡單的「修仙練功」，學生還需要具備扎實的理論基礎和專業技能，能夠勝任道教的各種工作，包括經義傳承、宮觀管理、道醫治療、易術預測、科儀表演等方面的工作。

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有媒體分析其火爆原因，該學院為學生提供包吃包住福利，並且學費全免，更重要的「保就業」，畢業後大多數人會分配到各地道觀工作，成為道士或宮觀管理者。

但畢業難度不小，如同傳統大學一般，也需要完成畢業論文的流程，諸如設計、開題、撰寫、答辯等等。

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