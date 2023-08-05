重慶女乘客車站坐按摩椅頭髮遭器械捲入　痛到不斷哀號大叫：救我

內地重慶市近日發生按摩椅慘案，一名女子使用按摩椅時，頭髮遭到器械捲入，當場痛得不斷哀號、大叫，最後在眾人的幫助下剪除頭髮、拆除按摩椅，才順利脫困。



綜合陸媒報導，女子3日到重慶火車站搭車，期間看到了擺放在走到旁邊的按摩椅，於是上前乘坐使用，沒想到頭髮因此遭到按摩椅的器械捲入，痛得她當場哀號。

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女子躺在按摩椅上，不斷哭喊著「救我」，旁邊的群眾也立即上前幫忙，不過因為實在不曉得是怎麼發生的，因此也不曉得如何幫忙。

最後是眾人合力將按摩椅拆掉、拔除電源，並將女子頭髮卡住的部分剪除，才成功讓人脫困。

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事後根據調查，是因為按摩椅的保護層遭到破壞，女乘客的頭髮從縫隙中進入，才會因此卡住，當地工作人員得知消息，已將全部的按摩椅關停，事件也會轉由相關部門調查。

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