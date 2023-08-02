財富世界500強公司出爐　深圳10間公司在列　怡和、長江都上榜

周三（8月2日），2023年《財富》世界500強排行榜揭曉，按公司註冊地統計，有129間中國內地公司、7間台灣公司、6間香港公司榜上有名。美國則有136間公司上榜，較上一年增加12間，重新超過中國內地上榜公司數量。值得注意的是，上榜的中國內地公司中有10間總部位於深圳。



中國國家電網、中國石油、中國石化3間公司躋身全球前10名，分別位列第3、5、6名。（資料圖片）

榜單顯示，沃爾瑪連續10年成為全球最大公司，沙特阿美首次上升至第2名，中國國家電網、中國石油、中國石化3間公司躋身全球前10名，分別位列第3、5、6名。此外，有7間中國內地公司新上榜或重新上榜，分別是寧德時代新能源科技股份有限公司、廣州工業投資控股集團有限公司、廣東省廣新控股集團有限公司、陝西建工控股集團有限公司、美團、通威集團有限公司、立訊精密工業股份有限公司。

寧德時代成為「黑馬」，以488億美元（約合3806億港元）的銷售收入第一次進入排行榜，排名達到第292名。不過，上榜的中國公司平均利潤為39億美元（約合304億港元），不到上榜美國公司的一半，也未達到全榜單500間公司58億美元（約合452億港元）的平均利潤。

盈利能力方面，在最賺錢的10間上榜中國內地公司中，中國工商銀行以淨利潤535.9億美元（約合4179億港元）排在榜首；前10名除五間商業銀行和中國石油、中國海油、中國移動之外，騰訊的淨利潤雖較上一年下降19%，但仍以超過279億美元（2176億港元）的淨利潤排第6名。

今年有10間總部位於深圳的公司上榜。（深視新聞）

值得注意的是，今年有10間總部位於深圳的公司上榜，數量與上一年持平。分別為中國平安（33名）、華為（111名）、正威國際（124名）、騰訊（147名）、萬科（173名）、招商銀行（179名）、比亞迪（212名）、中國電子（368名）、順豐（377名）、深投控（391名）。當中，比亞迪從上一年度首次入榜的第436名，躍升到最新排名第212名，是排名提升最多的中國公司，也是全部榜單上排名上升幅度第二大的公司。

台灣方面，今年有7間公司上榜，較去年的9間少，以鴻海排名27名最高，另外還有排168名的台積電、333名的和碩、345名的廣達、378名的台灣中油、420名的仁寶、463名的緯創。

香港方面，上榜的6間公司分別為中國華潤（74名）、招商局（175名）、聯想集團（217名）、中國太平保險（385名）、怡和集團（395名）、長江和記實業（453名）。