杭州亞運｜不是｢番茄炒蛋｣！中國代表團禮服發布　融入青花瓷元素

第十九屆亞洲運動會將在9月23日於浙江杭州開幕，周二（15日），中國體育代表團禮服發布，採取藍白兩色為主色調，還融入青花瓷等元素。



據官媒報道，該套全新禮服命名為「星耀」，白與藍的主色調碰撞出閃耀星辰的遐想，象徵著群星閃耀的體育拼搏精神，禮服設計上還融入了青花瓷、牡丹等中國元素，彰顯中國文化魅力。代表團成員將身穿禮服在開幕式等各類重要儀式上亮相。

以往多屆大型賽事中，中國體育代表團禮服常以國旗中的紅黃兩色作為主色調，因此被戲稱為「番茄炒蛋」。而今次「星耀」發布後，輿論普遍評價正面，認為有滿滿的中國元素同時，也終於不是「番茄炒蛋」了。

不過，也有網民認為，「星耀」與東京奧運時的禮服太相似，只是換了個顏色而已；另有網民每次質疑都是西裝，實在是太單調，並大膽建議換個元素，例如穿漢服。

網民點睇：

好看，國風美以及和它的高級感十足

怎麼感覺跟東京奧運的那麼像，紅色換成藍色了

這衣服對身材顏值要求很高啊

像服務員，這可以說嗎

猛一看以為是柯南的衣服

有一說一挺土的，而且什麼時候能改變女生非得穿裙子的刻板套路

能不能換個元素…… 你實在不行，搞個漢服麼，唐制，宋制都比較簡單啊，也讓世界好好看看我國傳統服飾，不要總是搞西裝套裝，沒必要，而且他們的服飾真的不適合和我們傳統元素相融合

只是我覺得女生領口可以加旗袍的扭結，另外女版的西裝有領子，袖口外套使否可以調節鬆緊，後面也是可以調節鬆緊，裙子不宜過長就很完美了



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