內地茶飲品牌茶百道擬赴港上市　三年營收近90億　淨利潤率超22%

新式茶飲連鎖品牌近年競爭日趨激烈，不少品牌加入IPO賽道赴港上市。8月15日，內地知名茶飲品牌「茶百道」所屬公司四川百茶百道實業股份有限公司，向港交所提交上市申請，擬赴港上市，獨家保薦人為中金公司。



公開資料顯示，2008年，第一家茶百道在成都誕生。2017年2月，茶百道餐飲成立。2021年年初，茶百道重組公司架構，集中整合門店管理。

目前，茶百道已形成由經典茶飲、季節性茶飲及區域性茶飲構成的產品矩陣。不少經典款飲品如楊枝甘露、茉莉奶綠在2022年均售出逾6000萬杯。

內地茶飲品牌茶百道。（網絡圖片）

在過去三年中，茶百道實現營收總計近90億元。2020年、2021年及2022年，茶百道營業收入分別為10.80億元、36.44億元及42.32億元，2021年和2022年收入同比增幅分別為237.40%和16.12%。2023年第一季度收入為12.46億元，同比增長52.96%。

在茶百道目前的股東架構中，創始人王霄錕、劉洧宏夫婦通過恆盛合瑞持股67.6758%。而據茶百道招股書顯示，茶百道2020年至2022年三年淨利潤率分別為22%、21.4%、22.8%，2023年一季度淨利潤率為22.9%。

內地茶飲品牌茶百道擬赴港上市。（網絡圖片）

今年6月，茶百道宣布完成新一輪融資，由蘭馨亞洲領投，正心谷、草根知本、中金、番茄資本等多家知名投資機構跟投，融資金額為9.7億元。

在招股書中，茶百道提及，將繼續擴張門店網絡，進一步開拓市場至海外，未來計劃優先拓展東南亞市場。此外，還計劃進一步擴充產品品類。比如，計劃以獨立子品牌形式開展現制咖啡業務，將推出及推廣自營咖啡品牌及在中國各地舖設咖啡店網絡。