推夫妻宿舍但安排兩單人床　武漢大學：只要心在一起就是滿滿的愛

中國生育率低迷，各地頻頻出招冀促年輕人結婚生育，近日，湖北武漢大學宣佈學生夫妻可申請合宿。不過照片顯示，該夫妻宿舍卻只設有兩張單人床，引起網民熱議。對此，校方回應解釋，兩人可能專業不同，導致作息或有別，又指只要心在一起，無論一張或者兩張都是滿滿的愛。



8月17日，武漢大學官方微信發文稱，校方為「持證上崗」的夫妻檔準備了攜手並肩的合宿宿舍，只要夫妻雙方均為武漢大學在籍全日制學生；雙方持有結婚證；並且經所在學院和相關職能部門審批通過，就可以申請入住武大為其準備的溫馨小家。武大還表示，目前，各校區共有109棟學生公寓，學校每年都會根據實際情況新建或維修部分學生宿舍，以滿足廣大學子對住宿環境的迫切需求。

消息一出隨即引起熱議，網民紛紛把注意力放到夫妻宿舍安排兩張床上面，並感到疑惑。對此，武大回應稱：「專業不同，作息或有別。只要心在一起，人在一起，無論一張或者兩張都是滿滿的愛，祝福他們百年好合，攜手並進。」

網民點睇：

催生到這樣了嗎

這用心良苦啊，甜蜜了合床一起睡，吵架了分床各睡各的

挺好的，只要結婚1年以後你就知道了不如自己一張床來的舒服

武大的做法其實是挺大的校園文明進步了，既使其初衷可能是人口政策

本來就是二人間的宿舍給你當夫妻宿舍啊，裡面當然有兩個小床了，難道你還奢望專門去換一個雙人床？你直接去酒店唄

床都不是死的，難道人還能是一根筋嗎？想拼合起來就是，網上買個床墊也不是什麼困難的事情，再說了，兩個人分開睡才舒服，也就小情侶喜歡樓一塊



6月9日，民政部官網公開2022年4季度民政統計數據，顯示去年全國結婚登記量為683.3萬對，再創新低。除了武漢大學外，今年5月，黑龍江哈爾濱工業大學也為學生開通了5月20日和21日兩天領結婚證的綠色通道，引發熱議。一名老師介紹，這是哈工大的首次嘗試，旨在為學生在兩個特殊的日子結婚提供便利，若有機會，明年可能還會和民政局一起延續這個活動。

早在去年3月，全國人大代表周燕芳已表示，老齡化和少子化是中國當前面臨的重要問題。人口問題關乎社會發展，需綜合施策，根源提升女性生育意願。她建議加快建立健全家庭社會友好的政策體系，鼓勵和保障在校碩士和博士生結婚生育。