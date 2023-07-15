官方大舉鼓勵生娃　如何整治「百厭童」卻成內地潮流？

中國官方大力出台育兒補貼、鼓勵生娃多措並舉之際，民間一股「厭童」潮卻有越刮越烈之勢。



從一開始針對「熊孩子」吵鬧行為的指責和批評，到現在上升到「管不住的兒童就不應該出門」「為什麼不餵安眠藥」的極端討論，「厭童」仿佛成為中國年輕人「政治正確」的新風向標，同時也成為網路上博取更大關注的流量密碼。



從「投訴熊孩子」到「整治熊孩子」

中國網民聲討「熊孩子」在公共場所的不當行為近幾年成為熱點話題，尤其高鐵、地鐵以及飛機等封閉空間更是討伐重災區。

被投訴的不當行為多為孩子「在飛機上踢椅背三分鐘」，或「在高鐵上哭鬧不止長達半小時」，而家長對這些投訴並不接受，還會加以反駁，有的甚至動手護短，雙方罵戰一觸即發，相關視頻也很快沖到熱搜。

在這樣的輿論壓力下，有的家長開始「自救」，例如登機前給每個乘客準備一份零食和降噪耳塞，還配上親筆書寫的道歉卡，盡力展現出一個有素質、有反思意識的家長滿滿的誠意。

有家長登機前給每個乘客準備了零食和降噪耳塞，得到網民好評。（互聯網）

這樣的貼心行為自然廣受好評，還一度被中國官媒人民網點贊。但也引發其他家長的焦慮和爭論：難道帶著孩子出行已經成為一種原罪？如果不做足這些功課就不配出行嗎？

伴隨著這些擔憂和疑問，社會輿論對「熊孩子」的定義也進一步泛化，包括無法自控的嬰幼兒也被捲入其中，自媒體也更善於抓住關鍵字眼，製造矛盾，引發爭論。

今年4月，兩名女子在一列開往重慶的高鐵車廂內激烈爭吵，原因是後排媽媽懷裡的嬰兒無法停止哭鬧，惹得前排一名本想好好休息的孕婦卻無法睡覺。孕婦一句「你有小孩了不起」，引發寶媽「你是孕婦了不起」的回懟，讓這場爭吵升級擴大，成為各大媒體的點評「案例」。

隔月又有一網民爆料稱自己高鐵上遇到一個小孩全程哭鬧，一名乘客提醒家長管好小孩，但家長辯稱自己已經告訴孩子了，也解釋說馬上要下車了，在小夥炮火連天的質問和小孩吵鬧不斷的夾擊下，家長最後負氣懟道：「那我把他弄死掉？」——這句話也使這則視頻成功登上當天微博熱搜。

有家長在乘客連番質問和小孩不斷吵鬧夾擊下，負氣懟道：「那我把他（孩子）弄死掉？」（視頻截取）

在嘗到了「厭童」帶來的流量甜頭後，網上出現「整治熊孩子的100種方法」「管不好就不要出門」「給小孩子吃安眠藥」等更加極端的措辭和表達方式。

真的有「厭童症」?

有媒體引述，「厭童症」是一種高發于未婚青年的人際交往障礙，通常表現為對兒童的厭惡和排斥，進一步可發展為無法容忍一切與兒童相關的事物，同時對兒童的厭棄也會影響到生育觀念。

鳳凰WEEKLY7月10日以《不生孩子的年輕人，越來越「厭童」了》為題發表文章分析說，低生育率導致了厭童情緒的滋長，厭童的氛圍一旦加強，又有進一步壓制生育意願的危險。

文章還指出，現在的環境對帶幼童出行的家長過於苛刻，質問：「為什麼生了孩子，就像有罪一樣？」

旺角朗豪坊幼童「挨」跌1.8米高天線得得B公仔一事，家長賠償逾3萬元「成本價」，引發全城熱議：

《新週刊》兩天后以《「厭童症」這頂帽子，年輕人不認》回應上文說，沒有任何證據顯示，未婚未育與「厭孩」有直接聯繫。當年輕人說「厭孩」時，他們厭的是那些對「熊孩子」吵鬧心安理得的「熊家長」。

文章也認為，在公共場合裡「碰到熊孩子」的吐槽以及「如何治熊孩子」的分享，多數情況下，內容娛樂性大於實操性，圖的是情緒發洩和吸引流量。

儘管不排除社會上所謂的「厭童症」是被流量裹挾放大的結果，但現實生活中對小孩愈發苛刻的情況也是真實存在的。

微博大V、作家蘇小懶上星期四（7月6日）在微博中說，四川一列火車車廂裡一名只有八個月大的小寶寶，因為發出了咿咿呀呀的聲音，就被乘客質疑「太吵」，最終被乘務員「邀請」到餐車車廂。

另一列太原出發的火車上，廣播裡反覆要求嬰幼兒哭鬧請去車廂連接處，「10個小時的旅程，絕大多數時間家長抱著孩子在車廂連接處度過。」

一些家長在她這條微博下哭訴，孩子發出的聲音，還沒有旁邊成年男子打電話的聲音大。

「厭童」問題能解決嗎？

針對高鐵吵鬧的情況，此前就有不少人建議設立兒童車廂，將兒童和公共空間隔開。南京此前發佈一項關於「你支持火車設兒童車廂嗎」的調查結果顯示，91.4%的人支援設置。

「厭童」情況更加嚴重的韓國早在2012年開始就出現了「No Kids」（謝絕兒童）的餐廳和場所，據報導，韓國目前已經有約542家這樣的場所，這還不包括酒吧這類本身就不允許兒童進入的地方。

這種將兒童區隔開的方式如今也出現在中國雲南、青島等地。有酒店的家庭套房在注意事項中卻寫明「該房型不可攜帶兒童入住」。

中國曾長期實施計畫生育政策，現在則鼓勵生育。（視覺中國）

但一刀切的物理區隔方式也被人詬病過於簡單粗暴，使「有娃」和「無娃」的兩個群體更加對立。

同樣被吐槽「一刀切」的還有上海迪士尼今年5月31日出台的新措施：不得攜帶任何尺寸的兒童野營車（兒童露營車）入園。

野營車因體積過大被網民投訴太擋路，上海迪士尼規定6月30日起不得攜帶任何尺寸的兒童野營車入園。 （互聯網）

此前野營車因體積過大被網民投訴太擋路，但對於兩娃以上家庭來說，野營車卻是實打實的「帶娃神器」。兩個陣營因此在社交媒體「小紅書」上交戰多個回合。

上海迪士尼的禁令贏得不少網民好評，但對於多娃家庭，卻沒有提供另一種選擇。

比野營車更沒有選擇餘地的是，有四歲男童母親因為要上廁所，在沒有其他人陪伴也沒有家庭衛生間的情況下，只好帶著男童去了女廁，結果被指責沒有教養，甚至質疑男童別有用心，卻鮮少有人問為何家庭衛生間這麼少？

中新社旗下「國是直通車」官方微博上星期三（7月5日）發表評論呼籲：「熊孩子要管，仇童戾氣也要管。」文章指出，兒童保育不單單是有孩家長的責任，更是全社會共同的責任。

為應對人口問題，內地推出三孩政策；但與此同時「厭童」仿佛成為中國年輕人「政治正確」的新風向標。（新華社）

文章還說，丁克、非丁克、有孩、無孩群體不應成為愛童或仇童的陣營劃分。無論是啼哭的嬰兒，還是耄耋老人，都需要社會中堅力量的照護和包容。

微博大V「幻想狂劉先生」7月3日在《南方週末》發表文章指出，生不生孩子，留不留後代是生育選擇的自由。但人是一切社會關係的總和，一個人即使無幼，也應善人之幼，這不是簡單的利益交換，而是社會責任：她的晚年生存不可能不依靠他人之幼。

這名大V今年5月還發文分析說，「厭童」背後是「巨嬰」與「真嬰」位面之戰，因為「巨嬰」和「熊孩子」在心理特質、思維方式和行為模式上都有相似之處。

圖為北京市朝陽區市民帶着孩子在噴泉處玩耍。（資料圖片）

文章擔憂，如果越來越多生理意義上的成年人不具備成年人所應有的心理素質，反而成為巨嬰，和真正的嬰幼兒展開同位面之戰，那威脅到的不僅僅是「道德」，而是「生存」。

和其他國家一樣，中國近幾年也為不斷下降的生育率焦頭爛額。儘管官方在五年內從全面二胎跨到鼓勵三胎，各地也推出多孩家庭育兒補貼、購房優惠等政策，但從資料來看收效並不顯著。

中國官方2021年提出，要在五年內開展100個兒童友好城市建設試點。從目前情況看來，無論是在硬體配套的完善上，還是社會輿論的包容性上，都離兒童友好社會還有不小距離。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

