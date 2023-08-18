48歲男教師出軌28歲學生媽　𨋢內曖昧纏綿旁若無人　教育局調查

重慶一名男教師被曝出軌學生家長，年齡相差20歲的二人已經開始同居生活。當地教育局回應指，目前正在調查此事，若查核屬實會依法依據嚴肅處理。



+ 2

近日，重慶男子慶某控訴，自己28歲的妻子出軌兒子48歲的男性班主任老師，並爆出二人親密畫面。畫面中，一對男女走入升降機後，男方先是撫摸女子背部，女子隨即轉身貼近對方，男子甚至還從背後甜蜜懷抱，二人舉動十分曖昧。當時升降機中還有其他未成年學生。

女方的奶奶表示，媳婦5月份開始離家出走後，就不知去向，直到孫子告知媳婦住處後，自己才發現媳婦已出軌男老師，但她至今仍不承認自己出軌。

女方的奶奶還說，此事發生後，她想要兒子和媳婦離婚，但媳婦不同意協議離婚，要求起訴離婚，「我也沒說讓她凈身出戶，起碼是要個態度，到底是回歸家庭，還是斷絕關係。」她並稱，自己一直把媳婦當女兒看待，之前一家人關係都很和睦，「我們也不敢相信她會做這樣的事情。」

而至於男老師的態度就十分囂張，仍未有道歉，女方的奶奶說已經舉報。對此，重慶市長壽區教育局回應指，目前正在調查此事，由於學校放暑假，涉事教師未上班，若查核屬實會依法依據嚴肅處理。