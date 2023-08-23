年薪50萬天天吃香喝辣？廣州供電局員工遭妻舉報行賄30萬換入職

近日，南方電網公司廣州供電局員工王振斌遭妻子實名舉報行賄30萬元（人民幣．下同）以換取入職，並遺棄病妻幼女。王妻又疑似在業主群高調地稱老公「年收入50萬+天天吃香喝辣」。周二（22日），廣州供電局官方微博發布聲明稱，已成立核查組進行核查。



網傳業主群聊天記錄顯示，暱稱為「阿娟」的業主表示：「我老公王某斌是南方電網公司廣州供電局的一名普通員工，貴族三本進來的，還是正式編，年收入50萬+，我家裏在廣州有兩套房，日子過得可滋潤了，我們家是上流社會人士，可以天天吃香喝辣的，他一個人的收入就可以養活我們全家還綽綽有餘，每年可以進行全球旅遊，你們羨慕嫉妒不，羨慕也沒用呀，誰叫你老公不是電網的呢。」

隨後，有業主回覆稱「發錯了吧！」獲「阿娟」回覆「看不慣可以轉發，我就是炫富」。而另一張聊天記錄顯示，該女子稱：「把我榨乾了，沒價值了，就想一腳踢飛我，還說把我送精神病院讓我去死。」

據內媒報道，事主為廣州供電局法規部的王振斌及其妻子，根據王妻實名舉報信息顯示，2009年畢業的王振斌為入職廣州供電局，請遠房親戚、時任廣州供電局醫療部主任的董某幫忙。最後，王振斌行賄30萬元，其中25萬給了時任廣州供電局局長，5萬給了董某，以此順利入職。舉報信息還稱，王振斌存在遺棄病妻幼女的行為。

對於事件，廣州供電局工作人員周二下午表示，他們已關注此事，網傳信息有不實的地方，廣州供電局已報警。同日晚，廣州供電局官方微博發布聲明稱，單位已成立核查組進行核查，如涉及違法違紀問題，將嚴肅處理，「感謝廣大網友關心和監督」。