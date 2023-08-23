內地逾2億人單身　專家稱後生缺談情說愛能力　網民：是缺乏資本

內地年輕未婚單身人口高達2.39億人，初婚年齡延後至28.67歲。近日，有專家表示，年輕人不婚不戀的理由，主要是社交圈子固定、太宅不喜社交等，又認為年輕人普遍缺乏談情說愛的能力。這隨即引起熱議，有網民直言，年輕人不是普遍缺乏談情說愛的能力，而是普遍缺乏談情說愛的資本。



8月22日是農曆七夕情人節，據內媒報道，2022年中國統計年鑑數據顯示，截至2021年，全國15歲以上單身人口約為2.39億人。同時，據2020年中國人口普查年鑑顯示，平均初婚年齡28.67歲，較2010年時的24.89歲增加3.78歲。而根據中國青年報社社會調查中心聯合問卷網近日對2004名單身青年進行的一項調查結果顯示，社交圈固定，宅、不喜社交，不善表達，是妨礙年輕人戀愛的三大原因。

對此，中國科學院心理研究所簽約心理諮詢師鄭莉表示，長久以來，中國教育制度以智力學歷教育為主，從小到大學培養的都是各種生存的能力，與戀愛、情商等相關的知識灌輸極少，這導致年輕人普遍缺乏談情說愛的能力，往往面臨上學期間父母禁止戀愛，畢業之後父母催促結婚的尷尬局面。

她認為，若要解決年輕人婚戀難的問題，單身青年要從根本上著手，即主動接受成人情感教育，補上孩童時代所缺的情感課，並規劃好社交表格，強迫自己打破固定的社交圈及訓練表達能力。

網民認為年輕人不婚不戀的直接原因是生活太難。（VCG）

不過網民紛紛對此表示不認同，認為年輕人不婚不戀的直接原因就是窮、生活太難，所以這不是缺乏能力的問題，而是缺乏願望的問題。

有網民就表示：「人一生最有活力，最激情四射，最朝氣蓬勃的一段時間就是在讀書的時候，但是學校禁止談戀愛，等進入社會，一腳跨入物慾橫流的現實世界，發現自己已經沒有精力沒有財力也沒有時間去談一場浪漫的戀愛，相親速配成了主要手段，這還需要什麼談戀愛的能力，直接雙方擺條件配對就完了。」

其他網民點睇：

年輕人普遍不具備談情說愛的鈔能力

每個月都有節日，談不起

現在年輕人是職業壓力，沒有時間去談情說愛

不是缺能力，是社會壓力一點點讓成年人逃避

上學的時候，千叮萬囑不要戀愛，影響學習。然後嚴防死守、棒打鴛鴦。一出社會到了年齡就開始催婚想了卻自己心頭大事………對，說的就是我媽這樣的父母。現在還結什麼婚，把自己過好就挺不錯了

