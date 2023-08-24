電訊商內鬼向境外提供8000萬個手機號註冊微信　涉額逾兩億元

網傳吉林電信向緬北詐騙集團提供超過8000萬個手機號碼。8月23日，吉林電信官方微博發文澄清，部分自媒體賬號移花接木製造上述不實信息，惡意炒作傳播，嚴重損害公司形象，公司將依法維護公司權益。

本月初，央視節目《今日說法》曾揭秘一宗「黑灰產」案，警方拘捕23名電訊營運商內鬼，涉案金額高達兩億元；警方從查獲的電腦中恢復數據，包括8000多萬條手機號碼。



節目介紹，河南電信的田林（化名）通過簽訂虛假號碼池業務合約，騙過營運商內部審核，在營運商機房搭建服務器，非法侵入營運商短訊系統，將接口提供給下游微信註冊商使用，再通過營運商號碼池抽取空號資源，使用大量空號（號碼尚未被電訊服務提供商登記）接收、發送短訊驗證碼。

通過田林的虛假號碼池業務，中間商劉躍（化名）從省級營運商手中取得大量手機號碼註冊微信號，並向不法分子出售。田林利用各親戚朋友的銀行卡收錢，甚至利用了妻子前夫的銀行卡，總涉案金額達1700萬元。

江蘇某運營商省級公司的中層管理人員馬小波（化名），聯合幾名同事利用營運商內部的管理漏洞，給批量註冊微信號的犯罪集團搭建非法通道，總獲利900萬元。

警方查扣多部手機。（法治日報）

涉案者還包括吉林某大學通信工程學院的教授張某。據介紹，張某有不少學生在吉林的營運商工作。2020年5月，張某通過私人關係，在吉林電信為中間商齊某搭建一個號碼池業務平台，但他並未和營運商履行相關手續。

吉林電信也疏於管理，齊某聲稱業務還屬於測試階段，所以一直沒有向吉林電信付費。張某表示知道自己的行為違規，但從未想過會違法，期間他一共獲利6、700萬元。

隨着最後一名營運商內鬼的到案，由山東淄博警方偵辦了近兩年的特大黑灰產案宣告偵辦終結。警方共搗破10個犯罪集團，拘捕135名疑犯，查扣涉案資產兩億餘元、作案手機5000餘部，徹底斬斷一個向境外犯罪集團提供微信賬號等服務的黑灰產業鏈。

據介紹，涉案的8000萬個手機號是23名營運商內鬼的合計數據，他們橫跨多省，其中包括河南電信、江蘇某營運商和吉林電信。同時，節目僅明確8000萬個手機號被註冊成微信號，成為電詐、網賭幫兇，但並未明確售賣對象為緬北電信詐騙集團。