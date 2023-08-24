少女遭同學父親強姦產子　17歲輟學帶兒生活貧困　網民：一生被毀

正值暑假，雲南17歲的小梅（化名）卻不能像同齡少女一樣享受假期，而是每天為孩子發愁。2021年，當時15歲小梅被當黑車司機的同學父親多次強姦懷孕，2022年，小梅在學校宿舍產下一子，如今17歲的她只能輟學帶娃，被生活所困。而強姦她的同學父親被判刑13年。



小梅的哥哥稱，目前，當地政府給妹妹每月發放各種補助1750元（人民幣，下同），但房租就要1000元左右，剩下的錢不夠母女倆生活費，只能靠家人接濟。當地政府起初答應給一定的幫扶，可是換了領導之後，一些幫扶款沒有到位。「今年我妹妹才17歲，也不知道她以後的生活怎麼辦？」



2022年5月4日晚，雲南省鎮雄縣一所鄉村中學，一聲嬰兒的啼哭聲打破了宿舍樓的寧靜。宿舍管理員循聲查看，發現初一女生小梅在宿舍裡分娩了。校方隨後將女生和嬰兒送往鄉衛生院進行救治，並及時通知女生家長。

16歲的小梅，是一位被抱養的女孩。在老師的眼裡，她溫順聽話，學習成績好，事發前同學和老師並沒有發現異樣。小梅告訴老師，是同學的父親強姦了她，同學父親是一名黑車司機，她在坐車的時候遭遇多次強姦。事發後，小梅的哥哥向當地警方報案。

《奔流新聞》報道，這名黑車司機是小梅同村人，平日和小梅的養父母關係好。他的女兒比小梅大一歲，是小梅同學。2021年暑假，小學畢業的小梅在乘坐他的車時，在車上被強姦，事後遭威脅不要告訴別人。

2022年5月24日，黑車司機因涉嫌犯強姦罪被刑事拘留。經鑑定，小梅所生男嬰是其和黑車司機的親生兒子。司機的家屬隨後找到小梅的家人，以3萬元的代價取得了小梅家人的諒解。

2022年7月15日，當地法院不公開開庭審理了此案。法院查明，黑車司機先後3次在車內強姦小梅，致其懷孕產子，情節惡劣，後果嚴重。

黑車司機接到警方電話到案後，如實供述其犯罪事實，自首，且當庭表示認罪認罰，依法可對其從輕處罰。鑑於司機家屬代其賠償被害人損失3萬元，取得諒解，可酌情對其從輕處罰。最後，黑車司機以犯強姦罪被判處有期徒刑13年。

16歲輟學：無法回到村裡，只能靠千元救濟金生活

自從生下小孩後，小梅就輟學了。考慮到當地人的風言風語，如今的小梅租房在外生活，一個人照顧孩子。已經一歲多的兒子，現在已經開始學走路了。

「我妹妹就想著要自己帶小孩，她說自己被送人了，不想兒子也沒人要。」小梅養父母家的哥哥透露，司機家現在也無力撫養小孩。司機本身有一兒一女，判刑後妻子也離開了家，由老人撫養兩個孩子。

17歲的小梅沒有勞動能力，沒有經濟來源。鎮雄縣政協副主席趙凡則稱，除了給小梅低保的幫助外，也應該給予她一些臨時的救助幫助她度過難關。

8月23日，《奔流新聞》稱先後聯絡鎮雄縣婦聯、民政、教育局及小梅所在鄉政府採訪，均未得到回覆。

網民點睇：

16歲輟學帶娃….這一輩子就被這種人毀了。

可以送福利院嗎？換做是我，對著一個罪犯的兒子，也許長大了還長得像他，我應該會瘋掉，孩子也不會感受到母愛，沒有那麼偉大。

雲南這種事很多，很多十幾歲就生孩子了，雲南貴州都是這樣。

這個孩子應該國家養，女孩繼續上學。

怎麼那個人只判13年，應該判死刑，小孩送福利院。

