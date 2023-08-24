誇張逼婚！男友爸竟擅自訂好喜帖酒席司儀 警告：人不到就這樣做
撰文：中天新聞網
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婚禮籌辦本是小倆口的事，但廣東有男方父親操心過了頭，竟使出「殺手鐧」逼婚，未和準新人商量，就逕自訂好日期，準備喜帖和酒席，還揚言人不到就放照片舉行儀式，「硬核」手段讓人大開眼界。
綜合內媒報道，近日，廣東一女網友發文抱怨男友父親在未經雙方同意的情況下，單方面決定將兩人的婚禮安排在10月1日。
連洋酒司儀婚車都已訂好 網民斥不尊重（點圖了解更多）：
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女網友表示，「未來老爺」已經準備好了請柬、酒店酒席、婚車司儀等，並支付了超過10萬元人民幣的酒水訂金。
女網友表示，由於兩人一直推遲結婚計畫，男友父親等到不耐煩，索性直接「霸王硬上弓」，採取強硬手段，並上傳男友與其父親微信對話影片。
畫面中可見「未來老爺」除了上傳宴客場地、喜帖和相關訂金收據，最讓人哭笑不得的是，還用語音留言，稱「如果這次你不回來結婚的話，我就用你們的合照來擺酒」。
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男方父親逼婚作法，引來網絡不少議論，直呼：
「當女方和女方家是人嗎？」
「沒有尊重，嫁過去等著哭吧！」
「就讓他放照片辦事，看他來年能不能抱上孫子。」
「這種死氣沉沉的強制讓我想到陰婚冥婚。」
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