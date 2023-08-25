山東企業董事長為運勢找大師為己及同事改名　員工拒絕會被邊緣化

老闆因為運勢而要求員工改名？這離譜一幕發生在山東綠地泉控股集團（下稱綠地泉公司），該董事長劉民（劉岷）被揭為求前途運勢找「大師」改名，甚至還要求部分員工改名並在公司活動中使用。多位知情人均表示確有此事，但綠地泉公司辦公室工作人員則否認。



根據該公司官網，董事長名字為「劉岷」，不過一名該公司知情人士向外界透露，劉岷實際上的名字為「劉民」，之所以會加了一個「山」字旁，是因為他找大師算過，加「山」字旁寓意有靠山，涉嫌迷信。劉又曾在不同場合稱，加了「山」令他變得更強勢，發展越來越好。而現時不管公司內部還是對外宣傳，也一律要用劉岷這個名字，一旦座次表或者其他時候被發現沒有用到劉岷，而是用的劉民，員工就會被批評。

上述說法得到公司其他知情人士和一位退休高管證實，甚至涉事大師也承認，「改了名字對他好」。而根據天眼查綠地泉公司工商信息登記顯示，該公司法定代表人兼董事長的名字確為劉民。

值得一提的是，劉民不但自己改名，還會要求員工也改名字，而且很多都是中層領導。知情人士稱，當籌備重要活動時，劉民就會請大師看看參與舉辦該活動的人士的名字與該活動「合不合」，若不合就需要改；又例如在成立新的子公司時，如果是領導層的話，就會看這個人的名字和劉民以及公司合不合，如改，就會被重用，否則就會被邊緣化。

據了解，至少有5名員工對外使用改過的名字，當中有人把原本名字的一個字加了個偏旁成同讀音的另一個字；有人把名字當中的兩個字都改成了與原本名字讀音相同的另兩個字。一名曾拒絕改名的員工透露，自己在行內有一定成績，當時獲邀到綠地泉公司工作，事先就已經看了自己的「八字」和董事長是否「合」。而當他到公司後，又被要求改名字，但他覺得名字不好聽而拒絕，後面就慢慢被邊緣化了。

劉民本人沒有回應事件，綠地泉公司辦公室工作人員則否認有此事。一名退休高管則表示，自己在該公司幾乎算是工作了一輩子，和劉民有許多共同的老同事，「有一段時間我倆的關係比較好，後來我才聽說是因為我的名字能夠旺他，而有的老同事被他疏遠，是因為名字對他不好」。