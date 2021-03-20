24歲大連姑娘製巨型女性性器官　讓來客進去感受孕育生命溫暖過程

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-03-20 07:45

女性藝術家是一条關注的群體，其中更有一群年輕人正在嶄露頭角。她們以敏銳的洞察和新穎的手法，進行創作與表達。24歲的大連姑娘岳明月，創作纖維藝術作品已有6年。她從小性格溫和，但創作的形式特別大膽。

撰文：陳薇沁（一条） 責編：陳子文（一条）

20歲，她在爺爺去世後，模擬殯葬現場，在黑紗白布間行為表演，最後一把火燒了，想要連接兩個世界。22歲，陪母親做完子宮切除手術後，她開始用紅紗縫製巨型子宮，探討生育與女性身體。還邀請觀眾一起走進去，重新感受母體內溫柔的包裹。

潛入子宮大膽深究母性特質 按圖欣賞岳明月的作品及了解更多背景▼▼▼

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自述：岳明月

從初中開始，很長一段時間「死亡」這件事情在我腦海裡，揮之不去。最恐懼的是媽媽讓我在家多和爸爸相處，她從很早就為我設了心理預期，抵擋未來她可能的突然離世。

2017年，跟我很親的爺爺突然離世了。爺爺的5個孩子在老家舉辦了一個很隆重的葬禮，祭拜、巡山、火化，所有人都在悲痛，所有人都在哭泣，又像是一個表演，又非常真實。

使用喪禮元素創作成向日葵 向逝去的爺爺寄語 按圖欣賞《黑紗》系列作品▼▼▼

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小時候，我的父母是開書店的，我是屬於一邊畫畫一邊讀書，這樣慢慢長大。舅舅曾在清華就讀，2014年，他建議我在幾個錄取院校裡選了清華美院，「在清華能學到的比純藝術更多，在文學上或者哲學上，甚至理工科的課程都可以接觸到」。纖維藝術是一個分在設計學裡比較小眾的學科。大學裡會教授高比林、奧比鬆的編織技術，很適合慢慢創作。

按圖了解纖維藝術如何與女性運動環環相扣▼▼▼

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