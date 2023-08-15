「最紅小三」張大奕突宣布懷孕4個月　曾搭上天貓總裁被正宮炮轟

34歲中國第一網紅張大奕2020年間曾被爆與淘寶天貓總裁蔣凡出軌，遭正宮公開斥罵，偷吃疑雲浮上枱面，蔣凡一度從總裁被降至副總裁，張大奕被貼上「最紅小三」標籤，如今事隔3年，她14日無預警宣布懷孕，老公不是蔣凡，再度登上微博熱搜，成為焦點人物。



張大奕曾獲選時代雜誌最具影響力的25位網絡名人榜，不過，2020年竟被蔣凡妻子「花花董花花」開轟張大奕：「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」

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蔣凡事後道歉，並否認和張大奕有不正常的關係，一度被降職，其間更傳出張大奕被扶正，成為正宮，飽受各界批評。

事隔3年，蔣凡已成為阿里巴巴國際數字商業CEO，重新成為合夥人。至於張大奕也重啟新生活，7月中在微博宣布結婚領證喜訊，影片中她披著頭紗與老公在江邊奔跑擁抱，看起來相當甜蜜。

而14日她也透露，目前已懷孕4個月，算是高齡孕婦，由於站立和說話都非常容易喘，盼外界能多給新手媽媽一些建議。

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由於外界瘋傳張大奕過去曾懷孕，讓她特別澄清：「這真是我這輩子第一次懷孕！」

許多網友獻上祝福，但也有人不買單，紛紛怒批，「別生出一個小三」、「誰會特別強調自己不是第一次懷孕」、「大家不會忘記的，史上最囂張小三」、「第一次光明正大懷孕」。

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