鄭爽代孕風波鬧上外媒　CNN指中國未立法禁止：技術上她是正確的

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-25 09:46

內地演員鄭爽近期醜聞纏身，被爆在美國代孕又棄養小孩，引來各界撻伐，更遭中國廣電總局撤底封殺，廣電總局重點刊物《廣電時評》更在微信公眾號發文強調鄭爽「私德有虧」、「不會為醜聞劣跡者提供發生露臉的機會和平台」。然而這起風波還未平息，更鬧上了《CNN》的國際版面，但《CNN》在報道中提到，鄭爽的代孕事件從「技術上」講其實是正確的。

根據《 CNN 》在昨（23）日的報道中指出，在鄭爽的醜聞爆發後，有關鄭爽「代孕」、「棄子」的主題標籤在微博上就超過3億條，而且反彈聲浪還不僅限於網路領域。此外，幾天內鄭爽就遭到中國國家媒體的譴責，中央電視台還在評論中說道：「代孕在我們國家顯然是被禁止的，它對生命的漠視使人怒不可遏。」

【相關圖輯】美國找代母生B卻棄養遭央視重批 一個圖輯看清鄭爽代孕風波（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

《CNN》報道提及，儘管代孕長期以來一直被中國政府視為對嚴格人口政策的威脅，但中國的國家立法機關從未通過禁止代孕的相關立法，因此認為「從技術上來說，鄭爽是正確的」。

2001年，中國衛生部頒布了一套有關輔助生殖技術的法規，禁止醫療機構和醫護人員，從事任何形式的替代技術，嚴格禁止精、卵子、合子和胚胎貿易，若觸法最高經處以人民幣3萬元。但該立法中並未禁止個人或機構委託代孕服務，也未列出相關處罰措施。

由於龐大的求子需求，法律的禁止導致中國地下代孕產業發展，不少富裕的中國菁英則會選擇在美國某些州進行代孕，因為在美國的某些州代孕被視為合法，加上在美國生產孩子也將具有美國國籍，這對中國父母來說可說是一大紅利。

最後報道也稱，雖然在鄭爽的風波過後，民眾再次呼籲中國政府需完全禁止一切形式的代孕，但部分專家卻分析，這樣只會將中國代孕產業推往地下化，因為在未來需求只增不減。

【相關圖輯】內地代孕成風｜大學女廁現「有償賣卵」廣告 以長相學歷定價名校生還要面試（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

美總統就職典禮可買票入場？陸學者這樣說

北京打造諾貝爾獎級實驗室

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】