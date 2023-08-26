作品被陌生人盜圖參賽竟獲一等獎　視覺中國攝影師嬲爆稱維權到底

近日，視覺中國500px攝影師、星球研究所合作攝影師胡文迪無意間發現，自己拍攝的照片被他人盜用並後期處理，之後拿去參加深圳市手機天文攝影大賽，更甚的是，其還拿到自然單元的一等獎。事後，組織方發布聲明稱，已撤銷了相關榮譽及獎項。胡文迪透露，其已與組織方達成賠償和解協議，但與侵權者尚未達成和解，他不滿對方只有口頭上的道歉，誓言將維權到底。



胡文迪表示，涉事照片是7月9日晚攝於深圳天文台，當日他下午就和友人出發，一直拍到翌日凌晨2時。照片內容是深圳天文台和銀河同框的美景，他認為，在光污染十分嚴重的城市，見到銀河是一件稀罕的事，因此照片也是對時間的一種記錄。而從拍攝到修圖，胡文迪花了足足4天的時間，之後才把這張他滿意的作品發到自己的攝影群和朋友圈。

胡文迪並沒有把照片上載到社交平台，更沒有報名參加任何比賽。可是8月18日，他從友人得知，其作品竟然獲得了深圳市手機天文攝影大賽自然單元的一等獎，而作者署名是陌生人林某恭。

微信公眾號「i遊深圳」曾發布獲獎公示，顯示該作品的獲獎理由為完美契合了這次攝影大賽的主題，且拍攝時間剛好；銀河的銀心剛從球頂上升起來，整體構圖比較對稱；同時銀河還有一個斜線的構圖，整體來說非常完美地體現了現在西湧暗夜社區比較好的光環境。而根據大會要求，大賽明確要求作品僅限手機拍攝，且為參賽者本人原創。參賽者可使用軟件在不改變作品原貌的情況下，做必要的後期處理，包括轉換為JPEG格式，以及轉換格式之中的色彩微調等，以及作畫面裁剪等忠實原意的技術處理，但不可修改照片內容，不得添加或刪除任何原始照片之外等採用合成手法改變作品原貌。

胡文迪稱，他是用Nikon Z9來拍攝該作品，分開拍攝了天空和地景最後合在一起的成果，但林某恭竟聲稱照片是他用華為Mate30pro所攝，「他還P掉了我照片上的水印和舉著燈的人，再把後面的欄杆補了上去」。對於自己被盜圖且獲得一等獎，胡文迪無法理解，「比賽投稿要求原圖帶EXIF格式，難道照片信息上大大的（尼康）Z9看不出來？」

8月21日，「i遊深圳」發布《關於深圳市手機天文攝影大賽賽果的聲明》，稱組委會收到對個別獲獎作品的異議並將異議反饋給一等獎（自然景觀）的投稿者，投稿者表示自願退出並放棄相關評獎權利，據此組委會撤銷對此作品頒發的榮譽及獎項。最終自然景觀賽道一等獎顯示為「輪空」。

胡文迪表示，大賽組織方已向他道歉，並簽署了和解協議。然而，他不滿林某恭只有口頭上的道歉，並沒有經濟上的賠償意願，目前他正與律師全力跟進司法程序，強調將維權到底。