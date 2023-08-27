大巴著火7歲女童無人叫醒致燒傷嚴重　網民怒斥同車乘客冷漠

8月26日，湖南株洲一輛旅遊巴發生火災意外，車上一名7歲女孩因未及時下車燒傷嚴重，被送往醫院深切治療部救治（ICU）。



網傳影片顯示，一輛綠色的旅遊巴疑似著火被撲滅，車窗玻璃被打碎，外框被熏黑，下方還有救援梯子。車輛旁邊，一名穿著裙子的小女孩坐在地上，臉上、手腳滿是黑灰。

綜合內媒報道，事件發生在8月26日，株洲市淥口區朱亭鎮。知情人介紹，車輛自燃起火，乘客都下車，只有小女孩在睡覺無人叫醒，一個人被留在車上。「後來她就被救下來了，當時就送醫院了。」

淥口區急救中心工作人員表示，26日下午2時，他們接到調度後前往事發地接運傷者。傷者是一名7歲的小女孩，被送到了株洲市一家醫院急救。醫院燒傷科工作人員介紹，小女孩已被送至ICU救治；ICU工作人員則稱，女孩臉上、身上都被燒傷，傷情較為嚴重。

影片中，小女孩滿臉燒黑孤零零坐在地上等待救治的畫面，惹人心疼，還有網民憤怒質問，「家長在哪裡？司乘人員為何沒有確保所有乘客下車？」斥同乘乘客冷漠。

網民討論▼



怎麼可能7歲孩子一個人在車上？家人不可饒恕。旁邊的人也太冷漠了。



一名7歲的女孩坐車，沒有監護人？而且別人可能沒有發現她睡覺，知情者為什麼不叫醒她？



請問司機幹嘛去了，難道不看下車上是否還有乘客，只顧自己逃命



整天喊着正能量什么的，真正遇到事了，原形毕露！一个孩子难道看不到？



看見小女孩一人座地上，無助的樣子，都流下了眼淚，小女孩堅強

