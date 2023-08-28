福島核廢水｜內地大學教師因說｢我們日本｣挨轟 辭職兼拍片道歉
撰文：聯合新聞網
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日本核廢水排海在內地引爆新一波反日浪潮。內地網紅大學教師「相宜」，自稱因在社交平台介紹書籍時說了句「我們日本」慘遭網暴，並被迫從學校辭職。相宜哭着道歉並宣佈辭職的影片這兩天在內地網上瘋傳，但卻引來更多網民圍剿。不少人質問：「是甚麼感情能讓你把『我們日本』成為口頭禪的？」
相宜在影片中說，整個事件的起因是她此前在直播中介紹日本書籍時，口誤說了句「我們日本」，導致她近兩年頻繁地被舉報、網暴。
內地教師相宜因口誤而觸怒網民：（按圖了解）
根據網上訊息，相宜8月22日、24日、25日、26日分別發佈影片談及想要從學校辭職一事，很多網民質疑她是想藉此博流量。27日，相宜再次發佈道歉影片，但引來更多內地網民砲轟。
內地網民紛紛批評她：
．「怎麼好意思發視頻」
．「親親，這不叫迫害，這叫伸張正義」
．「活該，你還有臉哭」
．「正常中國人再怎麼口誤，也不會說『我們日本』」
．「這種人是精神小鬼子的，我怎麼也說不出『我們日本』」
．「她委屈個Ｘ！傷害了我們的愛國情感，我們才應該委屈」
根據百度百科上的資料，相宜本名張婷，擁有博士學位，畢業於西安建築科技大學，曾是某大學建築工程學院教師，為抖音博主。
面對內地民眾當前反日情緒高漲，日本駐北京大使館日前也在使館日文版頁面發佈公告稱，因不能排除發生不測的可能性，提醒在中國的日本公民外出時，不要大聲說日語，並謹言慎行。
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