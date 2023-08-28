私餵熊貓頂流花花　2遊客遭罰終生禁入　網民心疼呼籲｢文明觀熊｣

國寶大熊貓憨態可掬吃竹子的樣子十分惹人喜愛，但是國寶的飲食也有嚴格標準，私自投餵可能對大熊貓造成傷害。

8月27日，成都大熊貓繁育研究基地發布通報，有兩名遊客在基地參觀時，私自投餵大熊貓被終身禁入成都大熊貓基地（含熊貓谷）。



通報稱，一名39歲的男士韓某某，8月26日在參觀熊貓基地時，向幼年大熊貓別墅活動場內的大熊貓投餵竹筍。工作人員禁止其行為，並將雜物及時清理出室外活動場。同日，51歲的梁女士在參觀時向大熊貓投餵花生。

二人的不文明參觀行為，可能對大熊貓造成危害，基地將禁止二人終身再次進入熊貓基地（含熊貓谷）參觀。

▼熊貓「頂流」花花因可愛形象擁有眾多粉絲▼

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經檢查與觀察，相關大熊貓身體情況正常。大熊貓繁育基地表示將持續關注每隻大熊貓的身體狀況，確保它們的健康與安全。

有網民爆料，二人投餵的是近來備受矚目的大熊貓「頂流」花花、和葉，呼籲遊客文明參觀。

網民睇法▼



週六花花院子的實時分貝是93.6，遠超過熊貓標準的50分貝。噪音和投餵熊貓都會影響熊貓健康，為了保護大熊貓，希望每位遊客文明觀熊。



不是因為熊貓是國寶才需要文明參觀而是不管參觀什麼都需要文明



就是這兩個人昨天丟竹筍個花生殼進小一班的院子裡，花花沒吃，但是葉子吃了竹筍



我覺得應該終身禁止進入各地的熊貓館



我們和葉這是啥事沒有，要是有事這兩人難辭其咎

