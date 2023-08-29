學生趴枱午休竟每學期收200元？東莞學校稱教育局規定　網民怒批

廣東東莞市虎門捷勝學校近日因學生趴桌子午休、每學期需收200元人民幣一事引起熱議，周二（29日），校方回應稱，是東莞市教育局下了文件，按照每天2元的標準收費，採取自願原則。對此，有網民批評這是把教育當商業，諷刺道乾脆「呼吸都應該收費」。而東莞市教育局暫無回應。



網傳截圖顯示，在一個微信群內，「某老師」發文稱：「各位家長好，學生午休方式有三種：趴睡（每生每期200元）；教室午休墊躺平（每生每期360元）；午休室床位（每生每期680元）」據網民稱，該群為東莞市虎門捷勝學校某班班級群。

涉事微信群內容。（微信截圖）

消息一出旋即引起熱議，不少網民皆對趴在桌子上睡還要收費一事感到難以理解，並憶述自己小時候上學，趴在桌子上睡是很平常的事，從沒聽過要收費。也有人批評學校是「窮瘋了」，有濫收費用之嫌。

周二上午，東莞市虎門捷勝學校工作人員證實事件，並透露這是市教育局規定的，下了文件，按照每天2元的標準收費，採取自願原則，「學生也可以自己回家午休」。而東莞市教育局多個科室均未正面回應，辦公室工作人員表示會協調宣傳科工作人員回覆，但目前尚無回應。

網民點睇：

學生身上整錢無底線

應該是校長窮瘋了，或是要養小三

靠山吃山，靠教育吃教育，唉

實際上就是老師的看護費，中午老師也要休息，你在學校老師就不能休息，所以要收費，應該是這樣

老師看著學生睡覺也要收費了！只能說時代變了，我們那時候讀書老師看著我們睡覺，不好好睡覺還要挨打的！

真是越來越好笑了，桌子是學生用的必備硬件，趴上面休息一下還收錢，真是鑽錢眼裏了

