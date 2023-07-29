學費每期逾4萬　孩子竟考試只得「8分」　家長勁嬲學校仍想卸膊

大陸陝西延安有家長抱怨，孩子就讀的學校每學期學費3萬7000元人民幣（約港幣4萬1千元），但根本沒有盡到教育的責任，反而讓小孩在考試考出了「8分」的誇張成績。



引發爭議的學校，是延安培文實驗學校，在家長會上，有家長表示，自己的小孩初中成績在班上可說是數一數二，但是一升上高中，到這裏就讀後，卻考出了8分的成績，同班同學還有人考了5分，但培文實驗學校的學費，是「全延安最貴」，因此做為父母的，對這樣的情況完全無法諒解。

有其他家長補充，培文實驗學校從2021年開始招收高中生，自己的女兒當年入學繳交的學費是一學期3萬7000元人民幣，至於成績不理想的狀況，女兒也曾在數學考試上只拿到17分，而且在他們班還算是中上的分數了，延安市曾舉辦過多校聯考，培文實驗學校每次排名都是吊車尾，根本沒有資格收這麼貴的學費。

針對諸多爭議，有學校老師出面回應，客觀來說，成績確實不夠高，但在自己所帶的班級，沒有出現分數個位數的情況，該聯考的出題範圍是比照高考，高二學生們才剛剛開始一輪複習，難以消化題目是正常現象，後續校方會再請家長到校，雙方針對此問題進行溝通討論。

延伸閱讀：兒子考不上心儀高中 虎媽拍片怒撕一整牆獎狀：到底是哪步走錯了

+ 7

延伸閱讀：

去年告發遭性侵！性感女星驚傳離世 死因不明

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】