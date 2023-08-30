兩價值近5億灣流商務飛機1.23億賣出　原主為昔日甘肅首富闕文彬

曾屬昔日甘肅首富闕文彬的兩架「灣流G450型」、「灣流G550型」商務飛機停飛4年多，早前以4315萬元（人民幣．下同）起拍，結果在近日終以1.23億元的價格迎來新主人。



阿里資產平台顯示，共有8名買家參與拍賣，經過183次出價後，競買號為「F3014」的買家相較上位多出500萬元，最終以1.23億元成交。不過，競買須知提醒，兩架飛機已於2019年3月停飛，期間未進行任何維護保養，目前已不適航，民用航空器標準適航證、民用航空器電台執照均己過期，且在停飛後未進行任何專業化檢測。但這無阻交易順利完成。

兩架「灣流G450型」、「灣流G550型」商務飛機停飛4年多，終以1.23億元的價格迎來新主人。 （阿里資產平台）

據了解，兩架飛機編號分別為B-8267、B-8269，原屬四川縱橫航空有限公司，背後的受益人是昔日的甘肅首富闕文彬，其間接持股比例為99.95%。闕文彬發家於藏藥「獨一味」，並讓獨一味於2008年登錄A股市場，後改名為恆康醫療，其曾被稱為「民營醫院第一股」。2015年，闕文彬躋身胡潤百富榜第101位，身家一度達到200億元。

然而，恆康醫療後來遭遇危機，經過重整，實際控制權發生轉移，更名為新里程。闕文彬曾掌控的另一家上市公司西部資源亦已退市。

闕文彬曾介紹稱，他購買灣流G550時花費3億元，每年的託管費用在1000萬左右。算上縱橫航空十多個飛行員的安家費、轉會費等，算下來每人花費500萬元。而在2012年，縱橫航空與國家開發銀行約定借款7050萬美元（實際發放6550萬美元，即約4.77億元人民幣）用於購置灣流G450型、灣流G550型，同時飛機提供抵押擔保。不過，縱橫航空未能按期還款，2018年連收三份《逾期貸款催收通知書》，後遭法院判償還相應的本金6400萬元及利息等，但一直未履行還款義務，隨後被申請強制執行。