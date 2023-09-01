13歲百厭童沒寫完暑假作業挨罵　負氣離家出走6天流浪680公里

暑假將結束，許多學生都成為deadline fighter。江蘇省宿遷市有一名13歲少年，來不及寫完暑假作業，和家人發生爭執後，一氣之下竟和同學結伴離家出走，6天跨越江蘇、安徽、上海、浙江4個省市，父母一路追了680多公里，終於找到人並平安帶回家。



根據《浙江法治報》，8月16日，江蘇13歲少年小亮想出門打球，但他的母親眼看快要開學，小亮的暑假作業還沒做完，就不准他出門，怎料少年竟偷偷出門，還約了另一個同學小鐘結伴離家出走。

起初家人沒注意到，一直到晚上，發現孩子還沒回家，才著急起來，但無論怎麼找都找不到人，只好報警。員警調查後，得知2個孩子搭車往安徽方向過去，因此家長也出發前往，一路從江蘇追到安徽再到上海，又從上海追到浙江。

同時，警方也在路邊進行巡視，一邊查看監視器，直到8月22日發現一個農家大門附近有2個孩子的身影，在路口來回徘徊，警方迅速找了1個多小時，終於在一條巷子內找到2名少年。

6天靠零用錢生存 睏了找公園休息

2名少年被找到時已經灰頭土臉，一副無精打采的模樣。他們透露，這幾天出門靠平常存下的零用錢，出門就坐了長途客運，睏了就找個公園休息。

2名少年被找到時已經灰頭土臉，一副無精打采的模樣。（《浙江法治報》）

少年的父母趕到，見到孩子安然無恙，連忙向員警道謝，員警則勸家長要注意教育方式，「回去好好跟孩子們說，他們現在不願意說，等回去以後好好說好好問，注意方式方法」，2個少年也承諾以後再也不會採取離家出走這麼極端的方式。