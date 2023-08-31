湖北教師出書稱「早戀多因女孩暗示勾引」惹議　教育局：已停職

據《新京報》報道，近日，湖北一特級教師被曝光在所出版書籍中稱「女生應該是早戀的主要責任人」、「她們暗示或勾引的居多」等言論，引發爭議。對此，當地教育局表示，領導組已決定第一時間對該教師停崗停職，等待教育局進一步處理。



報道稱，在該位名為肖盛懷的特級教師於2015年出版的《班主任修煉之道》一書中，提到「女生應該是早戀的主要責任人」等爭議言論。

湖北教師出書稱「早戀多因女孩暗示勾引」惹議，當地教育局表示已經停職。（新京報）

在該書第三章「班主任專業化的首要前提」中，作者寫道：「女孩子比男孩子發育早兩年左右，那麼當女孩子14歲的時候，有可能就具備了生兒育女的能力，而此時的男孩，卻還只是一個小毛孩。一直到14歲，有的男孩都沒有初次遺精。那麼也就是說，在14歲以前的男孩與女孩之間傳出緋聞，那就應該是一個女人與一個小男孩的故事。」

書中還提到：「我們說句不好聽的話，一旦有所謂的早戀，女孩應該是主要的責任人，她們暗示或勾引的居多。」

湖北教師出書稱「早戀多因女孩暗示勾引」惹議，當地教育局表示已經停職。（新京報）

相關言論在網絡引發爭議，不少網民認為說法不當。8月31日上午，湖北省仙桃市教育局回復表示，相關書籍已全部下架，該教師已被停崗停職。

教育局工作人員表示，接到反映後，領導組織召開了相關會議進行討論，決定第一時間停止肖盛懷的教師工作，停崗停職，同時等待教育局進一步處理。