內地美女漫畫家楊穎紅驚爆離世年僅44歲　多位圈內漫畫家發文悼念

綜合內媒消息，近日，內地知名美女漫畫家楊穎紅驚爆離世，丈夫王晨發布訃告稱，楊穎紅因病醫治無效，已於今年6月27日去世，年僅44歲。



公開資料顯示，楊穎紅1981年出生，1996年出道成為漫畫師，在漫畫雜誌《卡通王》《少年漫畫》《龍漫少年星期天》都有連載作品，代表作有《冰人》《破壞遊戲》《黑日》等，筆觸細膩，畫工精湛。

楊穎紅丈夫王晨在訃告中表示，妻子在19年已經重病，但仍未停下創作熱情。他表示：「生前承蒙諸位老師、領導、前輩和朋友們的提攜，才能有機會在中國漫畫界留得點滴名聲。因此遵循愛妻遺願，喪事一切從簡，未通知任何親朋好友。未曾想到今日還是驚擾到大家，很是抱歉。對於大家的關愛與關心，作為家屬我無以回報，只能在此一並感謝。」

楊穎紅離世消息傳出後，不少內地知名漫畫家發文悼念。曾創立夏天島工作室的漫畫家@姚非拉追憶與楊穎紅相識的經歷，感慨「時光荏苒，生命無常。悼念逝者，緬懷過往，珍惜當下。」漫畫家@劉沖LDART 發文悼念寫道：「我從認識楊老師開始，就沒見楊老師發過脾氣，嘴角永遠在笑……19年生病也沒跟任何人提起過……」

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曾任《龍漫少年星期天》執行主編的@薰醬-kaworu 在《追憶楊穎紅老師》一文中寫道，「她是中國漫畫界濃墨重彩的一筆，這一筆一畫下，就延續了二十多年。她是嘴角永遠帶著微笑，給周圍人帶去鼓勵的，充滿能量的漫畫家楊穎紅。一路走好，小羊老師。」