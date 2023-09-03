貧困縣國企斥3億購無人機運營機場　官方：新機場資金短缺仍停工

近日，河南一個僅脫貧2年的貧困縣被指花3億元人民幣（下同）訂購五千台無人，用於未來將興建的平奧通用機場營運，而新機場卻因資金短缺問題長期停工，引發關注。



據悉，河南省發展和改革委員會官網於2018年曾發布《關於河南平輿通用機場項目核准的批複》，顯示將於河南平輿縣建設機場，開展飛行培訓、空中遊覽、公務飛行、農林作業等業務，同時承擔應急救援、防火救災等公益服務。平輿縣暢達交通投資發展有限公司為項目單位。

上述項目單位暢達交通投資公司屬於平輿縣交通局。對於花3億元購買無人機一事，交通局主要負責人表示，暢達公司係獨立運營，3億採購協議與交通局無關，不過對於無人機用途，負責人表示：「肯定是後續建機場的時候使用吧。」

暢達公司與供應商之間的3億採購協議（九派新聞）

暢達公司負責人周濤解釋，採購無人機是因為機場運營需要，並稱現在尚為意向協議，還未完全確認。

但值得注意的是，平輿縣2020年2月才退出貧困縣行列的，需要花錢的民生工程比比皆是；且購買無人機的總金額為3億元，已遠超過機場項目核准中提及的總投資2.47億元。

對此，平輿縣政府相關負責人稱，基本確定3億採購無人機協議不能履行也無法履行，平輿縣財政、國資、交通等系統均無3億元大額預算支出，交通系統更無此支付能力。上述將興建的機場亦因資金短缺處於停工狀態，不可能再投3億買無人機。

平輿縣2020年2月才退出貧困縣行列。（百度百科）

上述負責人表示，暢達公司與供應商之間的3億採購協議是否存在不規範或違規行為，目前當地多部門正在進一步調查了解進展情況，將及時向社會公布正調查。

根據發布的公告，《銷售合同》總金額為3億元（含稅），所涉及合同標的為5000台無人機。採購的為「永悅智能」X40C一款大載重播種噴灑無人機，適宜小麥、水稻、油菜、毛豆等高密度農作物。