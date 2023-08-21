甘肅天水古城逾8億修繕竟面目全非　明清院落變日式餐廳惹議

位於甘肅的天水古城，早年花費超過8億元（人民幣，下同）修繕一新，但近日不少市民和遊客發現，文保院落部分建築「面目全非」，甚至危及到院落安全。



甘肅天水古城是中國西北地區現存規模較大、保存較完整的明清時期民居院落群，但不少古建民居均有損毀。當地對西關片區啟動搶救性保護，天水市財政局數據顯示，從2015年至2021年，天水市撥付的西關古城保護資金超過8.88億。然而，斥巨資修繕的文保院落引入商業化運營後卻改頭換面，成為遊客消費場所。

甘肅天水對西關片區啟動搶救性保護，使得29座文保院落得以「復活」，其中省保級1處、縣保級3處、保護點25處。（央視新聞）

位於天水古城內厚生巷13號的一處日式風格餐廳，原本是建於明清時期的文保院落，曾擁有庭院寬敞、青磚黛瓦、雕樑畫棟的中式古建風貌，但如今的院中台明被木板覆蓋，營造成日式風格，西廂房外還加蓋兩間日式小屋。

天水古城特聘顧問、負責修繕古民居的專家黃國翔介紹，這種改變古院風貌的新加和改建並不被允許。改建後，雨天時雨水會濺到柱子上，加快院落的糟朽。這些損害是不可逆的，見水一次傷害一次。

去年底，黃國翔曾多次要求停工整改並修改裝修方案，但並未引起當時負責運營古城的甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司的重視，日式風格餐廳最終如期開業。

主管部門無從監管

去年9月，天水市秦州區文體廣電和旅遊局授予了天水市名城保護投資發展有限責任公司29處文保單位特許經營權，並要求文物保護單位的展示利用要按照文物保護法等相關法律法規，依法履行相關流程，履行審批備案手續。

這意味着，無論是業態設置抑或裝修改建，都需要經過至少縣級文物部門的批准。但該公司所存的商戶檔案顯示，不少文保院落的申報材料和目前的實際經營業態不符。

秦州區文體廣電旅遊局文物股股長汪祥軍表示，去年9月，天水市文化和旅遊局曾下文要求，縣級文物主管部門定期組織對文物建築保護利用狀況開展評估。前述「改頭換面」的經營均是未批先設、未批先修，主管部門「沒有收到任何報批手續，所以無從監管」。

曾精心修繕過的柱子上釘著指紋打卡機。（央視新聞）

暗藏火災隱患

天水古城多個文保院落違規變為餐廳，不少商戶使用液化氣烹飪或燃氣小爐加熱菜品，防火風險也隨之增大。此外，文保院落中還存在遮擋消防設施、木結構纏繞易燃物、私拉電線等問題。

《關於進一步加強文物消防安全工作的指導意見》明確要求，文物建築禁止使用明火，文物保護單位保護範圍內嚴格控制使用明火。由於大多古民居在建造時使用木材，並以群落出現，一旦發生火災且未能被有效控制，極易形成「火燒連營」的局面。

文保院落中還存在遮擋消防設施、木結構纏繞易燃物、私拉電線等問題。（央視新聞）

對於前述問題，天水市委、市政府表示會及時通報問題整改情況。各相關部門在前期排查整改的基礎上，將對天水古城範圍內開展新一輪安全隱患排查整治；由文物主管部門牽頭，排查、整治全市範圍內文物保護單位；由消防部門牽頭，聯合應急管理、文化旅遊等部門，對全市範圍內文物古建築等文保單位開展安全生產和火災隱患專項排查整治工作。

同時，由文化和旅遊部門牽頭，邀請文物保護專家，對天水古城運營企業及經營商戶開展文物保護相關法律法規知識培訓；由紀檢監察機關牽頭，對文物保護、消防安全等責任落實情況開展監督檢查，嚴肅查處監管缺失、失職瀆職、不作為、亂作為、慢作為等問題。

網民睇法：

這些人真的利欲熏心 毫無文物保護之心



古城最大的意義是背後的承載的歷史，這樣的改建反而摸出了其歷史的厚重，古城古城，他要是不古我來的看什麼！



文物開發利用不能一味只追求經濟效益。



不能因為沒有報批就不管啊！沒有報批或者報批後擅自更改，那就屬於違規建設，更要管！



舉一反三，其他地方是不是也存在類似問題，必須進行嚴查相關責任人！



全國好多古鎮都是商業化太嚴重，門票貴不說，進去就是賣東西的



天哪這毀壞文物啊一定要嚴懲

